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08.02.2019
Российская газета

Российская БМП-3 стала основной боевой машиной пехоты армии Венесуэлы

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БМП-3 ВС Венесуэлы
БМП-3 ВС Венесуэлы.
Источник изображения: FAVCLUBchannel / youtube.com

Венесуэла стала первой страной Латинской Америки, решившей принять на вооружение изготовленные в России боевые машины пехоты третьего поколения.

До поступления БМП-3 из гусеничной техники, предназначенной для транспортировки пехоты, в стране имелись лишь французские бронетранспортеры AMX-VC.

Они были разработаны еще в конце 50-х гг., закуплены в первой половине 70-х гг. В настоящее время считаются устаревшими. Из более чем 70 единиц в строю сейчас остается менее трех десятков.

Приступив к масштабной модернизации, командование вооруженными силами предприняло меры по перевооружению сухопутных войск. Соединения стали получать основные танки Т-72Б1В, самоходные артиллерийские установки 2C19 "Мста-С, 2С23 "Нона-СВК", реактивные системы "Смерч" и "Град".

В пехотные, механизированные и бронетанковые бригады поступили БТР-80А и БМП-3. Последних было заказано более 120 штук. В это число входили также командирские варианты и ремонтно-эвакуационные БРЭМ-Л "Беглянка".

В настоящее время техника хорошо освоена венесуэльскими военными, она активно эксплуатируется, регулярно задействуется в ходе различных учений. БМП-3 примут участие в широкомасштабных маневрах, которые начнутся 10 февраля и продлятся в течение 5 дней.



 Алексей Брусилов,  Алексей Моисеев

07.02.2019
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принадлежат Российская газета
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Страны
Венесуэла
Россия
США
Франция
Продукция
БМП-3
БРЭМ-Л
БТР-80
БТР-80А
Мста-С
Нона-СВК
Т-72
Т-72Б
Проекты
Военные учения
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