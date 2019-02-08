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08.02.2019
Российская газета

"Красные орлы": как советские истребители служили в ВВС США

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Подразделение "Красные орлы" ВВС США
Подразделение "Красные орлы" ВВС США.
Источник изображения: USAF / wikimedia.org

Десять лет пилоты сверхсекретного подразделения "Красные орлы" ВВС США "воевали" на советских истребителях со своими же сослуживцами. И за это время американские асы успели прикипеть к вражеским самолетам.

О 4477-й тестово-оценочной эскадрилье "Красные орлы", носящей также кодовое название Constant Peg, в США написано немало книг и статей. А недавно ей посвятили и документальный фильм.

Журнал The National Intertst остановился на самых ярких моментах этих киномемуаров.

Секретный проект действовал с 1978 по 1988 годы. За это время было совершено 15 000 боевых вылетов и подготовлено 6 000 пилотов.

Цель программы - научить американских летчиков побеждать советские истребители. Этот же ценный опыт мог пригодиться ВМС США и морской пехоте.

К слову, не обошлось во время этих учебных боев и без реальных жертв.

Так как же удалось сформировать эту удивительную эскадрилью? Самолеты собирали правдами и неправдами по всему свету.

"Все это началось во время Вьетнамской войны", - вспоминает подполковник в оставке, командир Constant Peg Эрл Хендерсон. - "США заполучили несколько российских МиГов. Мы выяснили, как они работают, каковы технические детали. И наши летчики-испытатели полетали на них. Выяснили, насколько они быстры, какую высоту способны набирать.

В итоге у генерала ВВС Хойта Ванденберга-младшего возникла идея организовать из самолетов эскадрилью. Полковник в отставке Гейл Пек, командовавший подразделением в первый год, и придумал кодовое название Constant Peg. Он объединил в нем имя жены генерала Ванденберга - Константы со своим позывным.

Секретный аэродром построили на полигоне Тонопа в Неваде неподалеку от базы ВВС Неллис. После этого взялись за формирование эскадрильи. Команде техобслуживание порой приходилось собирать советские истребители буквально по частям.

"Эти самолеты были найдены в болотах и пустынях. Бог знает, где они их взяли" -рассказывает Гейл Пек. - "Мы очень доверяли нашей команде по техническому обслуживанию. Они не подводили нас".

По словам Джона Манкларка, одного их экс-командиров Constant Peg, к 1985 году в эскадрилье было 26 самолетов МиГ-21 и МиГ-23.

Подразделение разбивало самолет примерно каждую тысячу летных часов. Уровень аварийности в 30 раз превышал средний показатель по ВВС.

"Пилоты любили скоростные МиГ-21, но боялись МиГ-23", - признается Манкларк. - "Он будет ускоряться, пока не взорвется".

Дело в том, что формально предел его скорости составлял около 720 узлов (1333 километра в час), но в действительности истребитель можно было разогнать до 880 узлов (более 1600 километров в час), пусть и не без риска для жизни. И, конечно, пилоты входили в азарт.

"Это было быстрее всего, что у нас имелось на тот момент, но ощущения при полете были некомфортные", - резюмирует Манкларк.

Но это, что называется, взгляд изнутри. А как же воспринимали советские истребители те летчики, которым приходилось вступать с ними в учебный бой? Первая реакция - шок.

"Одно дело сражаться с известным тебе самолетом и совсем друга история, если ты его никогда не видел, не знаешь его возможностей", - говорит старший сержант в отставке Дон Лион.

А Гейл Пек вспоминает, что у пилотов, впервые столкнувшихся с настоящим МиГом, от удивления глаза лезли на лоб.

Работали "Красные орлы" в условиях строжайшей секретности. Из-за соображений конспирации они даже старались быть непохожими на служащих ВВС. У всех были длинные волосы и бороды.

Рассекречен проект был только в 2006 году, спустя десятилетия после закрытия подразделения. А за полеты российских истребителей МиГ-29 и Су-27 в США теперь ответственны другие организации.


 Олег Корякин

07.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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в открытом доступе
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Страны
Вьетнам
Россия
США
Продукция
МиГ-21
МиГ-23
МиГ-29
Су-27
Проекты
Военные учения
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1 комментарий
№1
08.02.2019 10:56
Мда , найденный на болоте Миг-23 - такого я еще не встречал .
+2
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