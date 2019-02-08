Госдума приняла в I чтении законопроект, улучшающий порядок страхования военнослужащих

Проект закона отменяет норму, позволяющую отказать в выплате неустойки за задержку страховых выплат

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на улучшение порядка государственного страхования жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним лиц - он отменяет норму, позволяющую отказать в выплате неустойки за задержку страховых выплат. Законопроект был инициирован правительством. Он касается военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, сотрудников войск национальной гвардии.

Законопроект разработан во исполнение постановления Конституционного Суда РФ от 18 июня 2018 года. КС признал противоречащим конституции и предписал изменить положение закона об обязательном страховании жизни и здоровья военнослужащих, позволяющее отказать в выплате неустойки за задержку страховых выплат.

Действующим законом предусмотрена ответственность федерального органа исполнительной власти, который не застраховал своего сотрудника, по выплате сумм, причитающихся выгодоприобретателям по обязательному государственному страхованию. "Вместе с тем, правоприменительная практика свидетельствует о том, что эта норма без регламентации порядка выплаты компенсации страхователем не работает, страхователь не вправе производить самостоятельные выплаты без решения суда. В связи с этим выплата страховых сумм в отсутствие договора обязательного государственного страхования носит затяжной характер", - говорится в пояснительной записке.

"Хождение по мукам" закончится

"Если федеральные органы исполнительной власти и федеральные госорганы не заключили соответствующие договоры, то страховщики отказывают военнослужащим при наступлении у них страхового случая. И дальше военнослужащим предстоит "хождение по мукам" - обращения в прокуратуру, суды, различные инстанции. Точку в этих "походах по мукам" поставил Конституционный Суд, который принял справедливое решение", - отметил первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

Парламентарий указал, что законопроект направлен не только на выполнение постановления КС, но и вводит новые правовые нормы регулирования по порядку и условиям страховых выплат военнослужащим. "Теперь не зависит, заключен договор или нет. В случае не заключения такого договора профильные министерства и ведомства обязаны выплатить военнослужащим при наступлении страхового случая все страховые выплаты и неустойку. Мы считаем, что это совершенно справедливо. Государство должно гарантировать все социальные выплаты, в том числе страховые выплаты в отношении военнослужащих и лиц, приравненных к ним", - сказал Красов.

Законопроект также предусматривает доплату страховщиком страховой суммы в размере разницы между суммой, причитающейся по вновь установленной группе инвалидности, и страховой суммой, выплаченной по прежней группе инвалидности, если в период прохождения военной службы, военных сборов либо до истечения одного года после увольнения с военной службы, со службы, после отчисления с военных сборов или окончания военных сборов застрахованному лицу при переосвидетельствовании в учреждении медико- социальной экспертизы будет установлена группа инвалидности, для которой установлен более высокий размер страховой суммы по сравнению со страховой суммой, выплаченной застрахованному лицу по прежней группе инвалидности. Обязанность по доплате страховых сумм возлагается на страховщика, заключившего договор страхования, в период действия которого застрахованному лицу была установлена более высокая группа инвалидности.

В случае принятия документ вступит в сил через 180 дней после официального опубликования.