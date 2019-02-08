На пловца и зверь бежит: Арктику защитят "люди-лягушки"

ВМФ создает отряды подводного спецназа

Минобороны развернет в Арктике несколько отрядов боевых пловцов. Они будут бороться с диверсантами противника. Боевые пловцы будут действовать не только в постоянных местах базирования Северного флота. Впервые в истории подводных диверсионных сил и средств (ПДСС) сформируют мобильные отряды для работы в местах временного развертывания сил флота. При этом "людям-лягушкам" предстоит действовать в отдаленных районах Арктики и Заполярья в сложнейших погодных условиях.

В Главкомате ВМФ "Известиям" рассказали, что на Северном флоте будет создано нескольких мобильных отрядов ПДСС, которые станут защищать корабли в районах временного развертывания с моря и с суши. Такие подразделения будут находиться в подчинении командования Северного флота, отвечающего за противоподводно-диверсионную оборону. Первая воинская часть уже была сформирована в начале нынешнего года в Североморске.

Заступление на боевое дежурство отряда по борьбе с подводными диверсантами в Североморске Источник изображения: Фото: ТАСС/Федосеев Лев

Главное — здоровье

Подразделения ПДСС сформированы из военнослужащих по контракту. "Люди-лягушки", как их иногда называют на флоте, считаются элитными бойцами. Настоящие пловец может воевать не только на море, но и на суше. Все солдаты и офицеры подразделений ПДСС проходят тщательный отбор. В первую очередь они должны обладать безукоризненным здоровьем. Без него не обойтись, так как бойцы, попавшие в отряд ПДСС, проходят курс углубленной подготовки, включая водолазную, парашютно-десантную, штурмовую и даже горную.

В ходе учебы бойцов ПДСС учат ловить подводных диверсантов, угрожающих боевым кораблям, береговым сооружения военно-морской базы, личному составу ВМФ и армии, а также военным городкам.

Боевые пловцы имеют на вооружение стрелковое автоматическое оружие, предназначенное для применения не только на суше, но и под водой. На их вооружении имеются двухсредные автоматы АПС, АДС и пистолеты СПП-1. Для АПС и СПП-1 еще в СССР был разработан специальный патрон с пулей игольчатого типа, эффективно поражающей цели на глубине. Однако этот тип стрелкового оружия не так эффективен на суше. Новый АДС превосходит АПС по кучности стрельбы на воздухе и под водой. Он стреляет специальными патронами калибра 5,4539 мм, что делает его грозным оружием на суше. Кроме того, пловцы вооружены специальным противодиверсионным гранатометным комплексом ДП-61 "Дуэль", который позволяет уничтожать диверсантов под водой.

Отряды ПДСС получают на вооружение быстроходные катера (в том числе типа "Раптор" и "Грачонок"), средства разминирования, а также технические средства обнаружения и противодействия подводным диверсантам. Боевых пловцов часто прикомандировывают к боевым кораблям для их безопасности во время дальних походов и при нахождении в портах иностранных государств.

Сотрудник отряда по борьбе с подводными диверсантами (ПДСС) Источник изображения: Фото: ТАСС/Федосеев Лев

Тренажер для диверсанта

В Гаджиево, где размещаются подводные лодки Северного флота, недавно был открыт учебный комплексный тренажер для подготовки подводного спецназа. Он позволяет проводить водолазную, спасательную, горную и штурмовую подготовку. В этом году новый отряд ПДСС заступил на боевое дежурство в главной базе Северного флота — Североморске. Он должен защитить военно-морскую базу и корабли флота от возможных диверсий с моря и с суши.

Подразделения, предназначенные для ведения диверсионной и противодиверсионной войны, есть у всех ведущих флотов мира, рассказал "Известиям" военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— Диверсии против кораблей — важная часть борьбы с флотом противника, — рассказал "Известиям" Дмитрий Болтенков. — Проведением спецопераций против больших и дорогих боевых кораблей можно нанести значительный ущерб противнику, в короткие сроки обеспечив подрыв его политического, экономического и военного потенциала. По этой причине без противодиверсионных частей сейчас не обойтись.

Первым подразделением боевых пловцов была рота особого назначения (РОН), созданная в 1941 году для обороны Ленинграда и кораблей Балтфлота. Этот отряд прославился летом 1942 года после уничтожения в Петергофе базы итальянских "людей-лягушек", собиравшихся совершить рейд в Ленинград для взрыва мостов на Неве. После войны РОН была расформирована. Современные части ПДСС ведут свою история с весны 1956 года.

Дроны против пловцов

В настоящее время российские военно-морские базы и побережье защищают от вражеских диверсантов несколько отрядов противодиверсионных сил и средств, входящих в состав всех четырех флотов, а также Каспийской военной флотилии. В Сирии бойцы ПДСС отвечают за охрану пункта материально-технического обеспечения в Тартусе.

Сейчас силы ПДСС получают новые образцы техники: вновь созданные воинские части оснащаются способными развивать до 80 км/ч и действовать даже в шторм катерами типа "Грачонок" и "Раптор", а также летающими дронами "Тахион", обнаруживающими с воздуха вражеских боевых пловцов на глубине в несколько метров.

Недавно на вооружение ВМФ поступила гидроакустическая противодиверсионная система ДИАБАС. Комплекс состоит из гидрофонов и стандартного контейнера, где оборудованы рабочие места для операторов, отслеживающих обстановку. Гидрофоны, установленные на дне или на причалах, без труда находят боевых пловцов и подводные беспилотники.

Система максимально мобильна. Контейнер можно погрузить на грузовой автомобиль и перевезти в нужное место. Обнаружить его при перевозке и во время работы невозможно: контейнер практически ничем не отличается от обычных.

Алексей Рамм, Богдан Степовой