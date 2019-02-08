Вертолеты Ка-62 с 2020 года будут оснащать новейшим комплексом связи С-404

Такой комплекс обеспечивает непрерывную связь пилотов с наземными пунктами управления по нескольким каналам и постоянный прием сигналов на аварийной частоте

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Серийные многоцелевые вертолеты Ка-62 будут оснащаться бортовыми комплексами связи нового поколения С-404, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе холдинга "Росэлектроника" (входит в Ростех).

"НПП "Полет" (входит в "Росэлектронику") планирует с 2020 года начать поставки комплекса связи С-404 для оснащения серийных вертолетов Ка-62", - сообщили в холдинге.

Как отметили в пресс-службе, в настоящее время вся аппаратура комплекса связи С-404 имеет свидетельства годности Авиационного регистра Межгосударственного авиационного комитета. "Комплекс в составе вертолета Ка-62 сейчас проходит предварительные летные испытания. Сертификацию вертолета планируется завершить в конце 2019 года", - уточнили в пресс-службе "Вертолетов России".

Бортовой комплекс связи нового поколения С-404 обеспечивает непрерывную связь пилотов с наземными пунктами управления по нескольким каналам и постоянный прием сигналов на аварийной частоте. Комплекс самостоятельно контролирует собственную работу, адаптируется под особенности и характеристики принимаемого сигнала, практически исключая возможность потери связи с землей. Антенны разного назначения, входящие в состав комплекса, встраиваются в обшивку вертолета, что позволяет улучшить качество связи и аэродинамические характеристики вертолета.

С-404 базируется на программно-определяемой платформе, что позволяет расширять возможности связи, не меняя аппаратной части изделия.

О вертолете Ка-62

Вертолет Ка-62 предназначен для перевозки пассажиров, офшорных работ, экстренной медицинской помощи, воздушных работ и наблюдения, транспортировки грузов внутри кабины и на внешней подвеске, патрулирования и экологического мониторинга. Благодаря большой высоте практического потолка и высокой тяговооруженности двигателей, Ка-62 также может осуществлять поисково-спасательные и эвакуационные работы в горных районах.

Особенностью машины является применение в конструкции полимерных композиционных материалов - стеклопластиков, углепластиков, органопластиков, а также высокопрочных современных алюминиевых, титановых сплавов и стали. Объем конструкций из них на вертолете доведен до 60% по массе, благодаря чему увеличивается скорость, маневренность и грузоподъемность вертолета, а также снижается расход топлива. Планер вертолета отличается совершенными аэродинамическими обводами, вместительной транспортно-пассажирской кабиной и трехстоечным шасси с хвостовой опорой.