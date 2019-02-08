Войти
08.02.2019
Lenta.ru

Россию заподозрили в подготовке к большой войне

1207
0
+2
ВС РФ
ВС РФ.
Источник изображения: Кирилл Брага / РИА Новости

Россия переросла уровень локальных военных конфликтов и теперь готовится к ведению полномасштабных войн. Об этом говорится в докладе Шведского института оборонных исследований (FOI).

Отмечается, что российская армия перешла от штабных учений к маневрам на местности. Кроме того, войска целенаправленно повышают свою боеготовность, то есть способность переходить от повседневной деятельности в условиях мира к военным действиям.

Авторы доклада также утверждают, что не столь важно количество участвующего в военных учениях личного состава, сколь то, какие задачи они отрабатывают. "Россия готовится вести региональные войны, которые могут затянуться, например, против Китая или НАТО", — указано в документе.

В сентябре 2018 года Россия провела крупнейшие со времен распада СССР военные учения "Восток-2018". В них были задействованы около 300 тысяч военнослужащих, более тысячи самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тысяч танков, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения

07.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Швеция
Проекты
БПЛА
Военные учения
Похожие новости
11.07.2018
Нефтяное бессилие Нигерии
25.06.2018
Кремль послал Западу недвусмысленный намек
14.12.2016
Королевство без царя в голове
09.08.2013
«Интерполитех-2013»: эффективность в развитии
23.01.2012
Тал (Талик) - израильский генерал-майор, «отец Merkava»
02.06.2008
Самолеты 6-го поколения: китайский ответ на планы ВМС США
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.02 20:35
  • 144
Доездился: Илону Маску грозит финансовый крах
  • 08.02 20:10
  • 58
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 08.02 19:49
  • 1
"Вертолеты России" открыли вторую линию по производству Ка-52
  • 08.02 19:30
  • 24
Израильский спутник-шпион "нашёл" С-300 под маскировочной сеткой в Сирии
  • 08.02 19:30
  • 5
Россия из-за США возродит советскую ракету "Пионер"
  • 08.02 19:30
  • 2
Российские боевые роботы в будущем смогут сами распознавать и поражать цели
  • 08.02 19:24
  • 2
Испытания "умных" боеприпасов для "Терминаторов" завершат к концу 2020 года
  • 08.02 19:06
  • 1
Приколы в армии США, Германии, Сирии (видео)
  • 08.02 19:04
  • 4
"Калибр" перепрограммируют
  • 08.02 19:02
  • 4
Работы по модернизации мощностей производителя Ка-52 завершатся до конца 2018 года
  • 08.02 18:49
  • 8
"Туполев" передал ВКС ракетоносец Ту-160 после модернизации
  • 08.02 18:41
  • 10
Минобороны представило облик нового ручного гранатометно-огнеметного комплекса "Смесь"
  • 08.02 17:49
  • 5
Бундестаг: присутствие Турции в Сирии – это вторжение
  • 08.02 17:42
  • 5
Не допустим: Анкара защитит С-400 от американцев
  • 08.02 17:03
  • 6
"Это подарок Путину": Хиллари оценила разрыв ДРСМД