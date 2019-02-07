Летчики EASA начали испытывать российский МС-21

Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) начало процедуру сертификации российского лайнера МС-21, сообщил президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

"У нас на прошлой неделе состоялся первый полет с летчиками EASA... У нас фактически начались уже сертификационные полеты с экипажами EASA... До этого летчики приезжали, знакомились, писали программы, согласовывали условия, сейчас непосредственно началась процедура сертификации по нормам EASA. Конечно, мы очень надеемся, что все политические ветры не окажут влияния", – цитирует Слюсаря РИА "Новости".

По его словам, срок получения сертификата для нового лайнера остается тем же – 2020 год.

Отмечается, что МС-21-300 на данный момент испытывается EASA вместе со специалистами производителя самолета из компании "Иркут". Работа по валидации проводится в 18 специальных группах.

Ранее вице-премьер Юрий Борисов сообщал, что к 2022 году уровень локализации производства МС-21 составит 97%.

Алексей Дегтярев