Лоббирование американских интересов может превратить Европу в богом забытый край

Во вторник 5 февраля два литовских разведывательных ведомства: Департамент госбезопасности и военная разведка опубликовали доклад «Оценка угроз национальной безопасности-2019».

В большей степени он посвящен России. Да, рассматриваются там и наши друзья из Белоруссии. Правда не только как союзник, но и как государство не способное проводить полностью независимую политику из-за финансовой зависимости, нерешенных двусторонних вопросов и отсутствия экономических реформ в госсекторе.

Эксперты литовских разведслужб убеждены, что в случае конфликта с НАТО Россия использует территорию Белоруссии в качестве «плацдарма для боевых действий против Запада». Ничего не напоминает? Это же страшилка про любые наши совместные учения… Из года в год, хоть бы что новое придумали.

Интересно, как бы обосновывали свое существование все эти службы, если бы не было России? Да и вообще разве нужна была бы нищая Прибалтика НАТО и ЕС, если бы не американские интересы в регионе?

Даже Польша уже практически полностью зависит от Америки и доказательство тому – размещение за свой счет форта «Трампа», системы ПРО, других военных объектов. Разве нужны полякам бравые янки? Очевидно, что – нет. У них были свои хорошо подготовленные и оснащенные вооруженные силы, свои развитые оборонные предприятия, которые в настоящее время с каждым годом, из-за недальновидной политики руководства страны, все больше зависят от решений Белого дома. Ведь практически все вооружение стало американским, собственная военная промышленность практически перестала существовать и работает лишь по американским лицензиям.

Поэтому слова о том, что формирование новых соединений и частей в приграничных областях, повышенная военная активность на российских полигонах, находящихся рядом со странами ЕС, «негативно влияет на климат безопасности Европы», ничего кроме смеха не вызывает. А вот деятельность США и других иностранных войск, дислоцирующихся в странах Европы в нарушение национальных законодательств, оказывает благотворное влияние на жизнь региона и его безопасность.

Вспомните, что до 2014 года, а точнее до момента принятия на саммите НАТО решения о проведении операции «Атлантическая решимость», проводимая в странах Восточной Европы под руководством США, никакой «российской угрозы» не было, как и не было частей и подразделений ВС РФ вдоль западной границы.

Очевидно, что уже много лет ведется формирование в лице Москвы образа нового врага Европы и всего человечества. И в этом американские специалисты весьма преуспели. Все, что связано с Россией – стало злом.

К слову, борьба за влияние над общественным мнением на белорусской территории ведется уже не первый год. С учетом того, что страна находится между «Востоком и Западом» интересы и взгляды населения и политических элит будут иметь существенное значение.

Да, белорусское военно-политическое руководство по-прежнему придерживается всех подписанных договоров и соглашений, а внешняя политика направлена на добрососедские отношения со всеми странами. Государство имеет свои взгляды на различные события и придерживается того мнения, что все конфликты и противоречия решаются только мирным путем. Может именно из-за этого некоторые решения руководства страны критикуются нашими политиками.

К слову, невзирая на наличие в союзниках России с ее мощной армией, белорусы развиваются и совершенствуют национальные вооруженные силы, ВПК поставляет в войска новые образцы техники, причем хорошего качества – это и новая бронетехника, средства связи, РЭБ, стрелковое вооружение, роботизированные огневые комплексы, БЛА, новые ЗРК и ракетные комплексы.

Кроме того, на всех площадках, в том числе мирового уровня официальный Минск демонстрирует готовность и желание быть переговорной площадкой для решения любых вопросов и конфликтов. Белоруссия с ее миролюбивой политикой единственная страна в регионе, которая не вступила в гонку вооружений, не увеличивает военный бюджет оборонного ведомства и выступает за неукоснительное соблюдение всех договоров в области вооружений. Однако это не всегда играет им на руку. Страна находится между «молотом и наковальней» и в любом случае при возникновении конфликта не сможет оставаться в стороне.

К слову, Россия с ее богатствами и потенциалом всегда была предметом зависти, во все времена в минуты слабости все пытались что-то забрать или отнять. Именно поэтому президент Путин принял верное решение – также приостановить участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в ответ на подобные действия США. «Мы поступим следующим образом. Наш ответ будет зеркальным. Американские партнеры объявили о том, что они приостанавливают свое участие в Договоре, и мы приостанавливаем. Они объявили о том, что они занимаются НИР, НИОКР и опытно-конструкторскими работами, и мы будем делать то же самое», – сказал глава государства.

На этом фоне выглядит интересным и заявление президента Литвы Дали Грибаускайте, что заключенный между США и Россией Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности устарел.

Удивительно, но на сегодняшний день даже Польша открестилась от размещения на своей территории ракет средней и меньшей дальности.

Предоставить американцам свою территорию под ядерные боеголовки во всем ЕС стремится только безотказная и во всем послушная Прибалтика. Неужели население этих стран не видит к чему ведут действия политиков?

6 февраля в Бресте посол Бабич заявил СМИ, что российская сторона не будет размещать свои ракеты в Белоруссии. Действительно, зачем? Белорусы давно хотели получить ОТРК «Искандер», видимо настал тот час. Наши союзники должны в полной мере обладать возможностью самостоятельно за себя постоять и дать отпор агрессору. Кроме того, в рамках РГВ(с), наверное, назрела необходимость усилить границу Белоруссии и стран НАТО батальонными тактическими группами из состава нашей армии, по примеру США, которые тоже защищают своих союзников.

Граждане Восточной Европы, да и Европы в целом оказываются заложниками собственных политиков с их ненавистью ко всему русскому. Видимо именно для таких целей и создаются «липовые отчеты» об угрозах, чтобы отвлечь внимание собственного населения.

Аналогичная ситуация в настоящее время складывается и в Украине, где политтехнологи США вообще перевернули мировоззрение простых граждан. Более того, в стране уже четыре года идет гражданская война, которая накануне выборов может вновь заполыхать. Так, в СМИ появилась информация, что президент Порошенко поставил задачу перед руководством ВСУ по освобождению оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей до начала предстоящих президентских выборов.

К сожалению, получается весьма не радужная картинка будущего – регион превращается в площадку противостояния и выиграет от этого только Америка, которая находится за тысячи километров и делает все чужими руками.