Бабич: Россия не будет размещать в Беларуси свои ракеты

Чрезвычайный и Полномочный Посол России Михаил Бабич прибыл в среду в Брест с деловым визитом. В ходе посещения города российский политик ознакомился с гуманитарным и промышленным потенциалом областного центра, а также посетил знаковые и памятные места и, естевственно, пообщался с прессой.

В ходе своего общения, главное, что отметил Посол, что Россия не планирует размещать на территории Беларуси ракеты в связи с выходом США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Что касается размещения ракет на территории Беларуси, то это, конечно, не будет происходить, потому что это не требуется», — сказал М.Бабич.

Он добавил, что «действующая конфигурация нашей белорусско-российской военной группировки позволяет решить любые военные задачи, исходя из тех пунктов дислокации, где находятся наши средства ответного удара, не продвигая их ни на какую другую территорию».

Посол напомнил, что ранее президент России Владимир Путин озвучил действия Москвы в связи с выходом США из этого ДРСМД.

«У нас действуют совместные планы военного применения, совместные планы обороны и безопасности Союзного государства. Все обязательства по обеспечению безопасности, в том числе и Беларуси, безусловно, будут соблюдаться и выполняться», — подчеркнул М.Бабич.

Сергей Острына