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07.02.2019
Российская газета

Перспективные российские боевые машины получат мощные 57-мм пушки

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Боевая машина 2С38
Боевая машина 2С38, созданная в ходе опытно-конструкторской работы "Деривация-ПВО".
Источник изображения: Уралвагонзавод

Перспективные российские боевые бронированные машины получат в качестве основного вооружения 57-мм пушки. Об этом сообщается в тематическом сборнике "Ракетно-техническое и артиллерийско-техническое обеспечение Вооруженных Сил Российской Федерации - 2018".

Впервые о российских артсистемах с таким калибром заговорили в середине нулевых, когда прорабатывались вопросы модернизации легкого танка ПТ-76. Старую башню с устаревшим 76-мм орудием планировали заменить на боевой модуль с 57-мм автоматом.

Применение такого оружия значительно повысило бы возможности по борьбе с бронированными целями. Снаряд этой пушки способен поражать современные танки в бортовые проекции с расстояния в 1000 м, а бронетранспортеры и БМП - с дистанции в два с половиной километра.

Позже, когда началась реализация российско-французского проекта колесной боевой машины пехоты "Атом", было решено усилить огневую мощь аналогичным боевым модулем, получившим обозначение АУ-220М. Его разработали в нижегородском АО ЦНИИ "Буревестник".

К сожалению, из-за санкций данная разработка была заморожена. Однако вскоре подобный пушечный комплекс появился на казахстанском БТР "Барыс". Также АУ-220М стали монтировать на БМП-3, робототехническом комплексе "Вихрь" и бронеразведчике БРМ-3К.


57-мм боевой модуль на шассии БРМ-3К.
Источник: Алексей Моисеев

Войсковую противовоздушную оборону должно серьезно усилить принятие на вооружение самоходной зенитной установки 2С38 из состава артиллерийского комплекса "Деривация-ПВО", способную своей 57-мм пушкой сбивать бронированные штурмовики, крылатые ракеты и миниатюрные беспилотники.

Настоящей сенсацией проходившего в Подмосковье военно-технического форума "Армия-2018" стала первая демонстрация тяжелой боевой машины пехоты Т-15 "Армата" с 57-мм боевым модулем, оборудованным противотанковыми управляемыми ракетами "Атака".

Не исключено, что в обозримом будущем аналогичное вооружение мы увидим на средних гусеничных и колесных бронемашинах, созданных на основе перспективных унифицированных платформ.


 Алексей Брусилов,  Алексей Моисеев

06.02.2019
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принадлежат Российская газета
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Страны
Казахстан
Россия
Франция
Продукция
Армата
Атака
АУ-220М
БМП-3
БРМ-3К
Вихрь
Деривация-ПВО
Т-15
Компании
Буревестник
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АРМИ-20XX
БПЛА
Робот
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3 комментария
№1
07.02.2019 10:25
Цитата, q
Снаряд этой пушки способен поражать современные танки в бортовые проекции с расстояния в 1000 м, а бронетранспортеры и БМП - с дистанции в два с половиной километра.
БОПС ?
0
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№2
07.02.2019 10:47
Это глупо. Основным противником бронетехники является пехота,а 57 мм осколочный снаряд слишком слаб,чтобы заменить собой 100 мм орудие БМП-3...Было бы правильнее разработать новый боевой блок,со спаренными 100 мм и 57 мм пушками..
0
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№3
07.02.2019 10:49
Цитата, Владислав-1 сообщ. №2
боевой блок,со спаренными 100 мм и 57 мм пушками..
Кх-м-м-м...
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