Виртуальный симулятор подготовит британских военных к городским боям

The @BritishArmy has awarded a software developer a ВЈ1m contract to explore virtual reality training. https://t.co/GiuhwHSu0G pic.twitter.com/D9Ykhf1mKI — Ministry of Defence рџ‡¬рџ‡§ (@DefenceHQ) 4 С„РµРІСЂР°Р»СЏ 2019 Рі.

Минобороны Великобритании заключило контракт на обучение военнослужащих сухопутных войск с помощью виртуальной реальности. Договор стоимостью один миллион фунтов стерлингов заключен между Фондом оборонных инноваций и чешской компанией Bohemia Interactive Simulations.

"Реализация проекта позволит солдатам тренироваться в широком диапазоне сложных и враждебных смоделированных сценариев, которые нелегко воссоздать на полигоне. Система позволит поместить военных в эпицентр городской перестрелки, ситуацию, в которой требуется осуществлять контроль толпы, или в здание, заполненное вражескими солдатами", - говорится в сообщении пресс-службы.

В рамках проекта планируется протестировать VR-наушники, позволяющие максимально погрузиться в атмосферу боя. На виртуальном поле боя пехотинцы также смогут различать даже лица боевых товарищей с помощью реалистичных 3D моделей.

На картинке, сопровождающей новость, изображены военнослужащие НАТО и бронетранспортер Bradley, которые находятся среди разбитых автомобилей "Жигули" и "Волга". Видна также надпись "Киоск" в левой части картинки. Как пишут пользователи в комментариях, архитектура виртуального города напоминает город Советск в Калининградской области.

По другой версии, в качестве иллюстрации британские военные опубликовали скриншот из другого проекта студии - игры Armed Assault 2. Она посвящена выдуманному военному конфликту в Восточной Европе с участием России и стран НАТО.

Николай Грищенко