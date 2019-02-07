Самые большие плавающие танки ПТ-85 бесследно исчезли
Северная Корея - закрытая страна, и о многих достижениях в военной области мы узнаем благодаря регулярному проведению военных парадов в Пхеньяне. Долгие годы непременным участником таких торжеств был легкий танк М1985.
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Свое обозначение он получил по году, в котором был увиден впервые (1985). Также из-за того, что вооружен 85-мм пушкой, в некоторых источниках его обозначают как ПТ-85. Это полностью северокорейская разработка.
Этот плавающий танк военные эксперты считают одной из самых крупных в мире машин подобного класса - считается, что его боевая масса превышает 20 тонн. Он имеет противопульное бронирование.
Кроме пушки на нем стоит еще спаренный 7,62-мм пулемет. Некоторое время на парадах демонстрировались М1985 со смонтированными на них противотанковыми управляемыми ракетами "Малютка". Правда, потом эти ПТУР убрали.
Считается, что на танках установлены 500-сильные дизельные двигатели, позволяющие развивать по шоссе не менее 60 км/ч. Имеющиеся водометные двигатели позволяют перемещаться по водной глади со скоростью 10 км/ч и выше. Экипаж состоит из четырех бойцов.
Долгое время полагали, что было выпущено более полутысячи ПТ-85. Однако некоторые специалисты скорректировали это количество в сторону значительного уменьшения. Вполне возможно, что их изготовлено не более сотни, а может быть даже и несколько десятков.
В настоящее время эти танки уже несколько лет не появляются на военных парадах и практически не мелькают в видеокадрах с учений. Во время одного из посещений войск руководитель КНДР Ким Чен Ын предпочел проехаться на старом советском ПТ-76, проверенном многолетней эксплуатацией.
Алексей Брусилов, Алексей Моисеев
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