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07.02.2019
Российская газета

Самые большие плавающие танки ПТ-85 бесследно исчезли

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Танки ПТ-85
Танки ПТ-85.
Источник изображения: rg.ru

Северная Корея - закрытая страна, и о многих достижениях в военной области мы узнаем благодаря регулярному проведению военных парадов в Пхеньяне. Долгие годы непременным участником таких торжеств был легкий танк М1985.

Свое обозначение он получил по году, в котором был увиден впервые (1985). Также из-за того, что вооружен 85-мм пушкой, в некоторых источниках его обозначают как ПТ-85. Это полностью северокорейская разработка.

Этот плавающий танк военные эксперты считают одной из самых крупных в мире машин подобного класса - считается, что его боевая масса превышает 20 тонн. Он имеет противопульное бронирование.

Кроме пушки на нем стоит еще спаренный 7,62-мм пулемет. Некоторое время на парадах демонстрировались М1985 со смонтированными на них противотанковыми управляемыми ракетами "Малютка". Правда, потом эти ПТУР убрали.

Считается, что на танках установлены 500-сильные дизельные двигатели, позволяющие развивать по шоссе не менее 60 км/ч. Имеющиеся водометные двигатели позволяют перемещаться по водной глади со скоростью 10 км/ч и выше. Экипаж состоит из четырех бойцов.

Долгое время полагали, что было выпущено более полутысячи ПТ-85. Однако некоторые специалисты скорректировали это количество в сторону значительного уменьшения. Вполне возможно, что их изготовлено не более сотни, а может быть даже и несколько десятков.

В настоящее время эти танки уже несколько лет не появляются на военных парадах и практически не мелькают в видеокадрах с учений. Во время одного из посещений войск руководитель КНДР Ким Чен Ын предпочел проехаться на старом советском ПТ-76, проверенном многолетней эксплуатацией.


 Алексей Брусилов,  Алексей Моисеев

06.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Страны
КНДР
Продукция
9M14 Малютка
Персоны
Ким Чен Ын
Проекты
Военные учения
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