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07.02.2019
Российская газета

Новая установка на базе БМП заменит легендарного "Змея Горыныча"

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УР-77 "Метеорит"
УР-77 "Метеорит".
Источник изображения: Vitaly V. Kuzmin / http://www.vitalykuzmin.net

В российской армии появится новая машина разминирования, которая должна заменить УР-77 "Метеорит", известную также как "Змей Горыныч".

Новая техника, которая создается для инженерных войск, будет использовать усовершенствованный и удлиненный заряд. Об этом сообщает телеканал "Звезда" со ссылкой на Игоря Смирнова, директора Научно-исследовательского инженерного института, входящего в концерн "Техмаш".

По его словам, разрабатываемый сейчас новый удлиненный модульный заряд, который предназначен для разминирования, позволит действовать с более безопасного расстояния, а значит поможет сохранить человеческие жизни. Также стало известно, что конструкция разрабатываемого заряда отличается от того, который применяет "Змей Горыныч". Новый заряд относится к шашечному типу.

Игорь Смирнов сказал, что в качестве базы для создаваемой установки разминирования будет использоваться БМП, но пока неясно, какая.

Напомним, УР-77 "Метеорит" разрабатывалась на базе самоходной гаубицы 2С1 "Гвоздика". Эта установка разминирования проделывает широкие проходы в минных полях, используя мощную взрывную волну. Заряды в длинном шнуре вытягивает ракета, которую УР-77 запускает на минное поле. Впрочем, в Сирии "Змей Горыныч" активно использовался и для разрушения укреплений террористов.


 Руслан Мельников

06.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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Страны
Россия
Сирия
Продукция
Гвоздика
УР-77
Компании
Техмаш НПК
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