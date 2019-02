Спорная солянка: нужны ли России крылатые ракеты средней дальности

Вашингтон обвинил Москву в их создании. Однако развертывание таких систем всерьез ослабит ВКС страны

В субботу, 2 февраля, Соединенные Штаты официально приостановили свое участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В качестве ответной меры президент России Владимир Путин принял предложение военных о начале научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по новым системам вооружения. Речь идет о сухопутной версии крылатой ракеты "Калибр" и гиперзвуковой ракете наземного базирования. Подробности — в материале "Известий".

Итак, важнейший договор, определявший мировую стабильность и безопасность, фактически перестал существовать. Формально Соединенные Штаты готовы возобновить свое участие в ДРСМД, но лишь при условии, что Россия уничтожит запрещенные ракеты и демонтирует их производственные линии. Эти требования абсолютно невыполнимы: как можно уничтожить то, чего нет?

На фоне развала ДРСМД и взаимных обвинений сторон был упущен один важный аспект. Нужны ли России ракеты с дальностью полета в несколько тысяч километров? Какие важные задачи стоят перед этими системами вооружения, если, по мнению Вашингтона, Москва с готовностью пошла на нарушение договора ради их создания и принятия на вооружение?

Американские доводы

За последнее время американские военные эксперты неоднократно публиковали статьи, где обосновывали, почему российским военным крайне необходимы крылатые ракеты средней и меньшей дальности. Например, Майкл Коффман на портале warontherocks.com "В тени ракет: Что значит отказ от ДРСМД" (Under the missilesshadow: What does the passing of the INF treaty-mean?) вполне резонно считает, что почти за 30 лет с момента окончания холодной войны США и их союзники по НАТО накопили достаточно обширный арсенал дальнобойных и высокоточных средств поражения. Это не только крылатые ракеты морского базирования Tomahawk, но и целое семейство авиационных систем. К примеру, крылатые ракеты воздушного базирования AGM-158, корректируемые бомбы семейства SDB и JDAM.

Пуск ракет "Калибр" с подлодки "Великий Новгород" Источник изображения: Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ/Савицкий Вадим

В случае военного конфликта в Европе России придется как-то компенсировать это преимущество. В составе российского Военно-морского флота есть корабли и подводные лодки — носители крылатых ракет. Но их недостаточно, чтобы конкурировать с ВМС США и НАТО. В то же время строительство и содержание кораблей и субмарин обходится России весьма дорого.

По мнению американских экспертов, в случае конфликта в Европе российские Воздушно-космические силы будут в аутсайдерах. По количеству бортов они серьезно проигрывают США и НАТО.

Поэтому в сложившейся ситуации у России остается единственный выход — создавать дальнобойные крылатые ракеты наземного базирования. И сделать их главной целью аэродромы НАТО и США, а также ряд других стратегических объектов. Одна ракетная бригада запускает столько же КР, сколько шесть фрегатов или корветов. При этом по стоимости наземное соединение гораздо дешевле кораблей и подводных лодок.

Учитывая географическое положение России, ракетные бригады обладают уникальными мобильными возможностями. С помощью железнодорожного транспорта их можно перевозить из европейской части страны в Сибирь, Забайкалье и на Дальний Восток. И обратно. А значит, в любой момент бригады можно сконцентрировать для внезапного удара.

Гладко на бумаге

На первый взгляд, доводы американских экспертов выглядят убедительно. В 1980-е годы крылатые ракеты создавались в первую очередь для ударов по аэродромам и позициям ПВО. В Ираке, Югославии и Афганистане КР доказали свою высокую эффективность. Недаром в российских ВКС есть дивизионы зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь". Их задача — как раз защищать позиции ПВО, аэродромы и другие объекты от удара крылатых ракет.

В апреле 2017 года два американских эсминца нанесли удар по сирийской авиабазе Эш-Шайрат. По объекту было выпущено 60 крылатых ракет Tomahawk. Правда, одна упала в море сразу после старта.

Споры об эффективности того удара продолжаются до сих пор. Пентагон утверждает, что уничтожил на авиабазе не менее 20 самолетов. Российская и сирийская стороны говорят о шести машинах, находившихся не в летном состоянии.

ВМС США наносят удар по Сирийской авиабазе крылатыми ракетами томагавк Источник изображения: Фото: Getty Images/Ford Williams/U.S. Navy

Но одно несомненно. 59 крылатых ракет не смогли полностью вывести аэродром из строя и уничтожить все находившиеся там машины. Спустя сутки сирийские ударные Су-22 начали полеты с Эш-Шайрат. А через месяц авиабаза функционировала в нормальном режиме.

За один залп российская ракетная бригада может выпустить не более 50 ракет. С учетом противодействия ПВО до цели долетит гораздо меньше. То есть для гарантированного поражения аэродрома НАТО потребуется два, а то и три полных залпа ракетной бригады. Всего в ВС РФ чуть более десяти ракетных бригад. А значит, каждая должна будет уничтожить несколько целей.

Но ракеты не берутся из воздуха. Для их перевозки нужны десятки специальных транспортных машин, а также подразделения, занимающиеся их ремонтом и обслуживанием. Получается, что только для одного ракетного удара бригаде потребуется несколько сотен крылатых ракет. То есть ракетные бригады нужно будет превращать в ракетные дивизии и даже армии. А для этого потребуются весьма ощутимые финансовые вложения.

Пилот сирийских военно-воздушных сил на аэродроме Шайрат (сирийские ВВС возобновили вылеты с аэродрома спустя сутки после ракетного удара США) Источник изображения: Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Ракетные армии-дивизии станут "белыми слонами". Из-за большого боекомплекта они утратят свою маневренность. Их развертывание будет сложно скрыть от разведки вероятного противника. А значит, для их прикрытия надо будет развернуть значительные силы ПВО.

Между тем в ближайшее время начнется создание наземной версии крылатой ракеты "Калибр". Какие задачи будут решать эти изделия? Сухопутные "Калибры" легко смогут поражать стационарные и малоподвижные цели: пункты управления, мосты, склады, узлы связи и т.д. Для уничтожения таких целей не требуется большего количества ракет.

"Кинжальный" ответ

Парадоксально, но получается, что развертывание Россией многочисленных наземных ракет малой и средней дальности было бы больше выгодно Соединенным Штатам. Развитием таких систем вооружения российские военные не смогли бы преодолеть преимущество США и НАТО в дальнобойных высокоточных средствах поражения. Но как решить эту сложную задачу?

Российские военные уже давно нашли ответ. Им стал гиперзвуковой ракетный комплекс Х-47М2 "Кинжал". С учетом его дальности под его удар попадает практически вся инфраструктура США и НАТО в Европе. Двух-трех ракет хватит для того, чтобы нанести серьезнейшие повреждения аэродрому и "выбить" находящуюся там авиацию. При этом гиперзвуковая ракета "Кинжала" практически неуязвима для средств противовоздушной обороны.

Подготовка к учебно-боевому пуск гиперзвуковой аэробаллистической ракеты с малой радиолокационной заметностью и высокой маневренностью комплекса "Кинжал" Источник изображения: Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Конечно, Х-47М2 с учетом переоборудования под него самолета-носителя — недешевое удовольствие. Но всё же его стоимость, скорее всего, на порядок меньше, чем производство сотен крылатых ракет средней дальности.

После того как будет разработана гиперзвуковая ракета наземного базирования, планы по созданию которой одобрил президент России, российские военные получат еще более универсальный инструмент, чем "Кинжал". Для наземных систем вооружения не понадобятся дорогостоящие самолеты-носители, привязанные к аэродромам.

Алексей Рамм