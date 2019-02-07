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07.02.2019
Известия.ru

Эксперты предрекли революцию в военной сфере из-за новых ракет России

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Запуск ракетного комплекса "Калибр"
Запуск ракетного комплекса "Калибр" с фрегата Черноморского флота "Адмирал Григорович".
Источник изображения: YouTube

Минобороны РФ приступило к реализации плана ответных действий в связи с выходом США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Новые ракетные системы, которые разработает Россия, не будучи связанной обязательствами по договору, произведут настоящую революцию в военном деле.

Так, перспективная отечественная гиперзвуковая ракета сможет поражать цели на расстоянии в тысячи километров за считаные минуты и при этом будет обладать непредсказуемой траекторией.

Глава Минобороны Сергей Шойгу уже поручил ведомству разработать наземный вариант комплекса "Калибр" с крылатой ракетой большой дальности в ближайший год.

Появление новой системы вооружения потребует кардинальных изменений тактики и стратегии, уверены эксперты. Сегодня надежной обороны от такого оружия нет ни у одной страны.

Новые боевые комплексы возьмут под прицел те районы и базы, где США могут разместить свои ракеты малой и средней дальности, угрожающие территории России.

В Госдуме предпринимаемые Минобороны меры назвали адекватным ответом на действия США. В Брюсселе же выразили беспокойство по поводу возможного раскола в стане НАТО и Евросоюза.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале "Известий": Крылатое поражение: новое вооружение России изменит расклад сил

 

06.02.2019
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