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07.02.2019
Известия.ru

Ядерный беспилотник "Посейдон" разогнали под водой до 200 км/ч

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Стратегический необитаемый подводный аппарат "Посейдон"
Стратегический необитаемый подводный аппарат "Посейдон".
Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Испытания атомного подводного беспилотника "Посейдон" подтвердили ранее заявленные характеристики его неограниченной дальности хода и максимальной скорости более 200 км/ч, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе России.

Как уточнил собеседник агентства, испытания проходили в морской акватории. 

Вместе с тем агентство отмечает, что не располагает официальным подтверждением данной информации. 

Для сравнения: максимальная скорость современных атомных подлодок составляет около 60 км/ч (30–35 узлов), торпед — около 90 км/ч (до 50 узлов). Российская торпеда "Шквал" с ракетным двигателем может, по разным данным, развивать скорость до 370 км/ч (до 200 узлов), но на дистанцию чуть более 10 км и на малой глубине.

Беспилотники "Посейдон", которые будут размещаться на атомных подводных лодках, входят в так называемую океанскую многоцелевую систему. В мае стало известно, что такие аппараты будут способны нести ядерную боевую часть мощностью до 2 мегатонн. Работы по "Посейдону" включены в госпрограмму вооружения на 2018–2027 годы, до ее окончания аппарат должен быть передан ВМФ.

По мнению зарубежных СМИ, "Посейдон" уже вызвал серьезное беспокойство у американских военных экспертов. Так, бывший старший советник Госдепартамента США Кристиан Уитон считает, что российский беспилотник — это разрушительная "машина Судного дня", которая может уничтожить крупные города США.

 

06.02.2019
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Страны
Россия
США
Продукция
P-8 Poseidon
Шквал
Проекты
БПЛА
Ядерный щит
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1 комментарий
№1
07.02.2019 10:32
Цитата, q
не располагает официальным подтверждением данной информации.
А так хочется, чтобы было правдой...
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