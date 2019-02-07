Ядерный беспилотник "Посейдон" разогнали под водой до 200 км/ч

Испытания атомного подводного беспилотника "Посейдон" подтвердили ранее заявленные характеристики его неограниченной дальности хода и максимальной скорости более 200 км/ч, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе России.

Как уточнил собеседник агентства, испытания проходили в морской акватории.

Вместе с тем агентство отмечает, что не располагает официальным подтверждением данной информации.

Для сравнения: максимальная скорость современных атомных подлодок составляет около 60 км/ч (30–35 узлов), торпед — около 90 км/ч (до 50 узлов). Российская торпеда "Шквал" с ракетным двигателем может, по разным данным, развивать скорость до 370 км/ч (до 200 узлов), но на дистанцию чуть более 10 км и на малой глубине.

Беспилотники "Посейдон", которые будут размещаться на атомных подводных лодках, входят в так называемую океанскую многоцелевую систему. В мае стало известно, что такие аппараты будут способны нести ядерную боевую часть мощностью до 2 мегатонн. Работы по "Посейдону" включены в госпрограмму вооружения на 2018–2027 годы, до ее окончания аппарат должен быть передан ВМФ.

По мнению зарубежных СМИ, "Посейдон" уже вызвал серьезное беспокойство у американских военных экспертов. Так, бывший старший советник Госдепартамента США Кристиан Уитон считает, что российский беспилотник — это разрушительная "машина Судного дня", которая может уничтожить крупные города США.