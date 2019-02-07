Трамп продавил: Германия увеличит военные расходы

ФРГ заявила НАТО о готовности увеличить расходы на оборону

Правительство Германии готово к 2024 году увеличить военные расходы до 1,5% от ВВП страны. При этом рост расходов на обороны продолжится и после 2024 года. На таких изменениях уже давно настаивал американский лидер Дональд Трамп, который постоянно критикует власти ФРГ за небольшие затраты на армию.

Правительство ФРГ заверило НАТО, что к 2024 году увеличит военные расходы до 1,5% от ВВП страны, сообщило издание Der Spiegel со ссылкой на документ, который постпред Германии при альянсе передал генсеку организации Йенсу Столтенбергу.

"Этот рост [военных расходов] после 2024 года будет продолжен", - уточняется в отчете. Германия - последняя из стран НАТО, кто предоставил такой документ.

Учитывая развитие ВВП ФРГ, фактически в течение 2019 года расходы на оборону с нынешних €43,2 млрд вырастут к 2024 году до более чем €60 млрд. При этом в прошлом году военный бюджет ФРГ составлял €38,5 млрд.

В июне прошлого года министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен запросила у немецкого парламента дополнительно €15 млрд на спонсирование армии до окончания срока полномочий текущего правительства Германии, то есть до 2021 года. Помимо этого, глава немецкого оборонного ведомства попросила выделить вооруженным силам страны еще €10 млрд в 2022 году, сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на конфиденциальный документ Министерства обороны ФРГ.

Там отмечается, что деньги планируется потратить в первую очередь на закупку новых вооружений, ремонт и модернизацию имеющейся техники. В докладе подчеркивается, что без дополнительных средств невозможно будет осуществить более 200 новых проектов Вооруженных сил Германии. Уже тогда глава Минобороны требовала последовательно тратить на оборонные нужды не менее 1,5% от ВВП ФРГ.

Немецкий оборонный бюджет нередко подвергается критике со стороны Вашингтона. В июле президент США Дональд Трамп в очередной раз возмутился тем, что европейские страны, в том числе Германия, тратят на оборону слишком мало.

"Германия, крупнейшая страна Евросоюза, платит всего 1%", - возмущался Трамп.

По словам президента, в разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель он заявил: "Мы защищаем вас, и это очень много значит для вас". Помимо этого он раскритиковал власти Германии за то, что они, по его мнению, "хотят защититься" от России, а вместе с тем "платят ей миллиарды долларов за газ и нефть". С таким утверждением он выступил на встрече со своими сторонниками в штате Монтана.

"Они [Германия] заключили сделку по нефти и газу с Россией, в рамках которой они платят миллиарды и миллиарды долларов России. Итак, они хотят, чтобы их защищали от России, но они платят миллиарды долларов России", - возмутился глава Белого дома.

Позже на саммите НАТО он заявил, что Россия полностью контролирует Германию. По его словам, после строительства нового трубопровода более 70% поставок природного газа будут поступать именно из России. "И если вы считаете, что это нормально, я так не считаю. Это плохо для НАТО. Мы должны обсудить это с Германией", - подчеркнул Трамп.

"Германия - гарант свободного мира и не является заложником ни России, ни США", - парировал слова американского лидера глава МИД Германии Хайко Маас. За немецкого канцлера Ангелу Меркель вступился и французский президент Эммануэль Макрон, заявив, что не считает Германию заложницей России.

На саммите НАТО Трамп поставил вопрос о военных расходах особенно остро. "Вы должны начать платить по своим счетам, Соединенные Штаты не собираются заботиться обо всем. Мы платим примерно от 70% до 90%, чтобы защитить Европу, и это нормально", - заявил он. Глава государства также добавил, что, несмотря на это, ЕС "делает невозможным [для американских компаний] вести бизнес" в Европе.

"В прошлом году страны альянса вложили в НАТО более $40 млрд, но этого по-прежнему недостаточно. США слишком много платят, а другие члены трансатлантического союза - мало. Особенно некоторые из них", - обратил внимание Трамп. Под "некоторыми странами" он, вероятно, имел в виду Люксембург, Бельгию и Испанию, которые платят меньше всех. Трамп настаивает: бюджет НАТО необходимо увеличить до 2% от ВВП всех стран-участниц.

Он также передал слова Йенса Столтенберга, который поблагодарил американского лидера за то, что после критики главы Белого дома ряд стран увеличил свои расходы на оборону.

Такого же мнения придерживается и госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео. По его мнению, политика американского лидера привела к увеличению военных бюджетов стран - членов НАТО. Увеличившийся объем расходов на нужды обороны глава Госдепартамента оценил в $100 млрд. При этом, по подсчеётам Столтенберга, эта сумма составляет только $41 млрд.

На саммите НАТО в Уэльсе в сентябре 2014 года лидеры стран альянса взяли на себя обязательство в течение десяти лет увеличить свои военные расходы выше отметки в 2% от ВВП. При этом на данный момент больше 2% ВВП тратят на оборону лишь восемь членов НАТО из 29. В то же время военный бюджет США составляет около 3,58% от ВВП, Германии - 1,2%.

Лидия Мисник