Флот России получил страшное оружие: что известно (Обозреватель, Украина)

Военно-морской флот Российской Федерации представил новое мощнейшее оружие — станцию визуально-оптических помех 5П-42 «Филин». Данная система способна ослепить противника и вызвать у него галлюцинации, в результате чего солдат просто не видит цель. Об эффективности нового вооружения ВМФ РФ узнавал «Обозреватель».

Главное:

За счет возбуждения зрительных нервов аппарат вызывает временные обратимые расстройства органов зрения.

Вызывает галлюцинации, головокружение и тошноту.

Несет вред здоровью людей.

Эффективность применения в море крайне мала.

Что известно о системе

Станция "Филин" разработана АО "Опытный завод "Интеграл" (входит в "Росэлектронику"). Она предназначена для подавления в ночное и сумеречное время визуально-оптических и оптико-электронных каналов наблюдения и прицеливания стрелкового оружия, а также оружия ближнего боя, применяемых против надводных кораблей и катеров ВМФ.

Действие станции основывается на модуляции яркости светового излучения. Низкочастотные колебания яркости излучения за счет возбуждения зрительных нервов вызывают временные обратимые расстройства органов зрения.

В результате противник не может вести прицельную стрельбу из стрелкового оружия (АК, СВД, ПКМ) по мишеням, расположенным на расстоянии до двух тысяч метров - он перестаёт видеть цель.

Кроме того, 20% испытателей-добровольцев отмечали галлюциногенный эффект воздействия, описанный как "пятно света плавает перед глазами", и 45% жаловались на головокружение, тошноту, признаки дезориентации в пространстве.

Станция также может подавлять приборы ночного видения, лазерные дальномеры инфракрасного диапазона и системы наведения противотанковых управляемых ракет на расстоянии до пяти тысяч метров. Этому способствует излучение в видимом спектре и части инфракрасного спектра в комбинации с высокочастотной модуляцией яркости.

На данный момент системы "Филин" установлены на фрегаты "Адмирал флота Советского Союза Горшков", переданный флоту в 2018 году, и "Адмирал флота Касатонов", проходящий заводские испытания. Ранее сообщалось, что последний будет нести службу в составе Черноморского флота в Севастополе, однако скорее всего, как и первый фрегат проекта 22350, будет проходить службу на Северном флоте РФ.

В чем просчитались разработчики

В комментарии "Обозревателю" военный эксперт Олег Жданов пояснил, что "Филин" является модернизацией старой советской разработки: "Ранее она очень активно применялась во второй чеченской кампании для борьбы со снайперами. После модернизации ее мощность позволяет применять ее на морских кораблях ВМФ".

Но военный эксперт не видит никакой пользы от использования данного аппарата именно в случае битвы флотов в морях.

"Это системы ближнего боя. Честно говоря, я не вижу эффективности применения на кораблях, потому что на сегодняшний день, даже если между кораблями состоится бой, то это начнется с артиллерийской дуэли на больших дистанциях. Стрелковое оружие же применяется на малых и больших десантных кораблях, либо же, когда судно берут на абордаж и идет максимальное сближение кораблей", - объяснил он.

Более того, по словам Жданова, станция будет бесполезной при таких погодных явлениях, как дождь, снег, туман или же морской бриз, поскольку система основана на лазерном луче.

Кроме того, "Филин" может нанести непоправимый вред здоровью солдат, против которых он будет применяться. "Для человека это имеет очень серьезные последствия. Я так понимаю, что они не особо заморачивались с исследованием посттравматических синдромов, которые могут возникнуть у солдат, попавших под воздействие этого вооружения", - говорит Жданов.

"Были реальные примеры из нашего боевого опыта с применением систем лазерного визирования для антиснайперской борьбы. У нас есть случаи, когда лазер выжигал роговицу глаза, и у человека оставалось только боковое зрение, в лучшем случае, в худшем случае зрение пропадает. Последствия могут быть самые непредсказуемые", - предупредил военный эксперт.

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Светлана Гудкова