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07.02.2019
Интерфакс-АВН

Москва приостанавливает участие в ДРСМД и начинает работы по созданию новых видов ракет - Путин

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Владимир Путин и Сергей Шойгу
Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: © Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 2 февраля. ИНТЕРФАКС - Ответ России на выход США из ДРСМД будет зеркальным, Москва также приостанавливает участие в договоре и начинает НИОКР по созданию новых видов ракет, заявил президент России Владимир Путин.

"Мы поступим следующим образом. Наш ответ будет зеркальным", - сказал он на встрече с главами МИД и Минобороны Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу.

"Американские партнеры объявили о том, что они приостанавливают свое участие в Договоре, и мы приостанавливаем. Они объявили о том, что они занимаются НИР и НИОКР и опытно-конструкторскими работами, и мы будем делать то же самое", - пояснил глава российского государства.

Договор о РСМД был подписан 8 декабря 1987 г. и вступил в силу 1 июня 1988 г. Договор положил конец ракетному кризису в Европе, который разразился в результате размещения в Европе советских ракет и американских "Першингов". Документом предусмотрена ликвидация целого класса ракет: он запрещает сторонам производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней дальности (от 1000 до 5500 км) и меньшей дальности (от 500 до 1000 км), а также пусковые установки для них.

Во время второго срока президентства Барака Обамы в СМИ начали появляться материалы, в которых высказывались предположения, что Россия занимается разработкой ракеты в нарушение ДРСМД. Эту же линию продолжил и президент Дональд Трамп, позднее было озвучено название этой ракеты - 9М729.

20 октября прошлого года Д.Трамп заявил о намерении выйти из ДРСМД в связи с тем, что российская сторона якобы нарушает положения этого соглашения. Вслед за этим 4 декабря госсекретарь США Майк Помпео выдвинул ультиматум России с требованием в течение 60 дней уничтожить или модифицировать ракету 9М729, которая, как утверждают в Вашингтоне, по своим показателям нарушает договор. Впоследствии американская сторона ужесточила требования, настаивая только на верифицируемом уничтожении ракеты.

Ультиматум истекает 2 февраля. 1 января М.Помпео объявил, что США приостанавливают выполнение своих обязательство по договору. Как ожидается, в субботу США уведомят об этом Россию.

Россия отвергает обвинения американской стороны и выдвигает встречные претензии к США, заявляя, что Вашингтон нарушает ДРСМД, размещая на объектах ПРО в Европе универсальные пусковые установки МК-41, которые разработаны для пусков крылатых ракет типа Tomahawk дальностью в 2,4 тыс. километров, подпадающих под запрет ДРСМД. Также российская сторона считает нарушающими договор американские беспилотные летательные аппараты (БПЛА), имеющие ударный потенциал, и ракеты-мишени, имитирующие баллистические ракеты средней и меньшей дальности для тестирования систем ПРО.

Россия и США ранее неоднократно проводили консультации по ДРСМД, на которых обсуждались взаимные претензии, но стороны остались на своих позициях.

06.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
9М729
BGM-109 Tomahawk
Mark 41
Персоны
Барак Обама
Лавров Сергей
Путин Владимир
Трамп Дональд
Шойгу Сергей
Проекты
БПЛА
РСМД
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