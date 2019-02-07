Raytheon поставит СВ США дополнительные наземные ЗАК "Фаланкс"

ЦАМТО, 6 февраля. Компания Raytheon объявила о подписании с Командованием по заключению контрактов СВ США соглашения на поставку зенитных артиллерийских комплексов "Фаланкс" в наземной версии.

Общая стоимость контракта, подписанного по итогам тендера, составила 205,2 млн. долл. Конкретные объемы закупок будут определяться в рамках отдельных заказов. Полностью работы будут выполнены к 27 декабря 2023 года.

Одновременно Raytheon заключила с командованием кораблестроения и вооружения ВМС США контракт стоимостью 81,3 млн. долл. на выполнение обслуживания, ремонта и доработки корабельных комплексов "Фаланкс". Эти работы будут завершены к январю 2020 года.

ЗАК "Фаланкс" наземного базирования LPWS (land-based phalanx weapon system) первоначально были доработаны Raytheon для выполнения задач защиты подразделений в Ираке от минометных, артиллерийских и реактивных боеприпасов.

В базовой версии ЗАК "Фаланкс" предназначен для самообороны кораблей от малых надводных целей, сверхзвуковых противокорабельных ракет, низкоскоростных воздушных целей и вертолетов на малой дальности, плавающих мин, малоразмерных быстроходных ударных катеров. Зенитные орудия со скорострельностью 4500 выстр./мин. управляются РЛС, которая обнаруживает и осуществляет сопровождение ракет и снарядов противника.

ЗАК "Фаланкс" Блок.1A включает в свой состав 20-мм шестиствольные пушки M61A1 "Гатлинг" и РЛС Ku-диапазона. Усовершенствованная версия "Фаланкс" Блок.1B дополнительно оборудована инфракрасной системой переднего обзора, усовершенствованной РЛС поиска и сопровождения целей Ku-диапазона, автоматическим устройством видеосопровождения и целеуказания, стволами усовершенствованной конструкции, новыми боеприпасами Mk.244 повышенного поражающего действия. Это расширяет возможности поражения малоразмерных надводных и малоскоростных воздушных угроз.