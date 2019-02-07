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07.02.2019
ЦАМТО

Raytheon поставит СВ США дополнительные наземные ЗАК "Фаланкс"

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Phalanx
Мобильная система ПВО/ПРО «Фаланкс» - Mobile Land-Based Phalanx Weapon System (MLPWS).

ЦАМТО, 6 февраля. Компания Raytheon объявила о подписании с Командованием по заключению контрактов СВ США соглашения на поставку зенитных артиллерийских комплексов "Фаланкс" в наземной версии.

Общая стоимость контракта, подписанного по итогам тендера, составила 205,2 млн. долл. Конкретные объемы закупок будут определяться в рамках отдельных заказов. Полностью работы будут выполнены к 27 декабря 2023 года.

Одновременно Raytheon заключила с командованием кораблестроения и вооружения ВМС США контракт стоимостью 81,3 млн. долл. на выполнение обслуживания, ремонта и доработки корабельных комплексов "Фаланкс". Эти работы будут завершены к январю 2020 года.

ЗАК "Фаланкс" наземного базирования LPWS (land-based phalanx weapon system) первоначально были доработаны Raytheon для выполнения задач защиты подразделений в Ираке от минометных, артиллерийских и реактивных боеприпасов.

В базовой версии ЗАК "Фаланкс" предназначен для самообороны кораблей от малых надводных целей, сверхзвуковых противокорабельных ракет, низкоскоростных воздушных целей и вертолетов на малой дальности, плавающих мин, малоразмерных быстроходных ударных катеров. Зенитные орудия со скорострельностью 4500 выстр./мин. управляются РЛС, которая обнаруживает и осуществляет сопровождение ракет и снарядов противника.

ЗАК "Фаланкс" Блок.1A включает в свой состав 20-мм шестиствольные пушки M61A1 "Гатлинг" и РЛС Ku-диапазона. Усовершенствованная версия "Фаланкс" Блок.1B дополнительно оборудована инфракрасной системой переднего обзора, усовершенствованной РЛС поиска и сопровождения целей Ku-диапазона, автоматическим устройством видеосопровождения и целеуказания, стволами усовершенствованной конструкции, новыми боеприпасами Mk.244 повышенного поражающего действия. Это расширяет возможности поражения малоразмерных надводных и малоскоростных воздушных угроз.

06.02.2019
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Страны
Ирак
США
Продукция
Phalanx CIWS
Компании
Raytheon
Проекты
2020-й год
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1 комментарий
№1
07.02.2019 09:41
Я смотрю американцы не спешат менять "Вулканы" в наземных "Фаланксах" на модные ныне средние калибры. Считают "гатлинги" более эффективными против малоразмерных целей..?
В то же время в морских версиях этих комплексов - пушки меняют на блоки ЗУР-МД. Но там и основные цели для них совсем другие.
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