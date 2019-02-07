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07.02.2019
ИА Regnum

Япония будет разрабатывать "истребитель будущего"

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Прототип истребителя ATD-X
Кадр выкатки из репортажа японской телекомпании TBS о программе японского демонстратора перспективного истребителя пятого поколения ATD-X. 08.05.2014.
Источник изображения: TBS

Международный новостной интернет-журнал The Diplomat сообщил о намерении Японии самой создать истребитель пятого поколения. Об этом заявило министерство обороны Японии. Согласно плану, "истребитель будущего" на основе стелс-технологии должен быть разработан к 2030-м годам.

Кроме этого, минобороны Японии подтвердило, что оно не будет производить замену парка своих истребителей F-2 на истребители иностранного производства. F-2 является лицензионным вариантом американского истребителя F-16 производства компании Lockheed Martin.

Ожидается, что к концу 2030-х годов закончится ресурс использования истребителей F-2. К этому времени и должен появиться новый японский истребитель собственного производства.

Программа разработки "истребителя будущего" должна начаться в этом году. Она рассчитана на 15 лет. Весь прошлый год минобороны Японии искало партнеров для работы по данному проекту. Предложения были направлены компаниям BAE Systems, Lockheed Martin, Boeing и Northrop Grumman.

В качестве основного разработчика с японской стороны рассматривается компания Mitsubishi Heavy Industries.

06.02.2019
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Страны
США
Япония
Продукция
F-16
F-2
Компании
BAE Systems
Boeing
Lockheed-Martin
MHI
Northrop Grumman
Проекты
Истребитель 5 поколения
ИТ
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