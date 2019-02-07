Вертолет Ми-38 прошел испытания в экстремально низких температурах

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля холдинга "Вертолеты России" (входит в "Ростех") завершил дополнительные сертификационные испытания вертолета Ми-38 в условиях экстремально низких температур, сообщили журналистам в пресс-службе холдинга.

"Специалисты Московского вертолетного завода подтвердили возможность технического обслуживания вертолета, его подготовки к полету и надежного запуска двигателей при температуре наружного воздуха ниже -45°С", - отметили в пресс-службе.

Отмечается, что испытания проводились на базе аэропорта "Мирный" и площадке "Накын" в Якутии. На Ми-38 выполнены 57 полетов и 18 наземных опробований силовой установки, также в ходе испытаний была подтверждена работоспособность всех систем и агрегатов интегрированного бортового комплекса и аварийно-спасательного оборудования после выхолаживания вертолета.

Исполнительный директор Московского вертолетного завода имени М.Л.Миля Сергей Романенко заявил, что характеристики вертолета полностью соответствуют требованиям норм летной годности АП-29, гармонизированным с европейскими CS-29 и американскими FAR-29, однако у этой машины сохраняется потенциал для расширения возможностей.

"Увеличение температурного диапазона эксплуатации сделает Ми-38 привлекательным для компаний, ведущих добычу ископаемых в сложных климатических условиях Крайнего Севера – вертолеты традиционно востребованы в таких проектах для перевозки грузов и персонала", - отметил Романенко.

Вертолет Ми-38 обладает высокими летно-техническими характеристиками, прогрессивной и надежной конструкцией вертолетных систем, интегрированным бортовым оборудованием. Основные элементы конструкции фюзеляжа выполнены из алюминиевых сплавов и композиционных материалов, отдельные узлы и детали – из стали и титана. Высокоэкономичные двигатели, передовая несущая система и высокая энерговооруженность обеспечивают эффективную работу вертолета в широком диапазоне условий эксплуатации, а бортовое оборудование позволяет выполнять полеты на вертолете днем и ночью в различных климатических и погодных условиях.

Ключевой критерий, реализованный при создании вертолета Ми-38 – обеспечение максимального уровня безопасности выполнения полетов. Компоновка фюзеляжа, размеры и количество аварийных выходов, возможность экстренной эвакуации через большие выдавливаемые окна, а также энергопоглощающие кресла и шасси, возможность работы главного редуктора без масла в течение получаса, трехкратное резервирование гидросистемы управления вертолетом и авариестойкая топливная система обеспечивают выполнение самых жестких требований международных авиационных стандартов по безопасности.