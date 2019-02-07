Испытания "умных" боеприпасов для "Терминаторов" завершат к концу 2020 года

БАЛАШИХА, 6 фев – РИА Новости. Государственные испытания 30-миллиметровых боеприпасов с дистанционным подрывом для боевой машины поддержки танков "Терминатор" завершатся к концу 2020 году, заявил журналистам в среду гендиректор НПО "Прибор" (входит в концерн "Техмаш") Юрий Набоков.

"Работа находится на стадии госиспытаний. Думаю, в течении двух лет они завершатся", - сказал Набоков, отвечая на вопрос журналиста.

Боевая машина поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" принята на вооружение Вооруженных Сил России в 2018 году. Комплекс вооружений БМПТ состоит из двух 30-миллиметровых пушек 2А42, четырех противотанковых управляемых ракет 9М120-1 типа "Атака" с лазерной системой наведения, двух гранатометов АГС-17 и 7,62-миллметрового модернизированного танкового пулемета Калашникова.

Первый контракт на поставку вооруженным силам России БМПТ "Терминатор" был подписан в ходе научно-технического форума "Армия-2017".