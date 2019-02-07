Начало серийного производства китайского грузового беспилотного летательного аппарата АТ200

Как сообщает журнал "Jane's International Defence Review" в статье Kelvin Wong "China’s AT200 cargo UAV readies for operational evaluation" , китайская частная компания Star UAV System из Чэнду сообщила о начале серийного производства разработанного ею грузового беспилотного летательного аппарата АТ200 по результатам успешных испытаний в 2017-2018 годах. Аппарат АТ200, именуемый "первым в мире настоящим транспортным БЛА грузоподъемностью более тонны" представляет собой фактически беспилотный вариант девятиместного турбовинтового однодвигательного самолета P-750 XSTOL, серийно производимого новозеландской компанией Pacific Aerospace.

Опытный образец китайского грузового беспилотного летательного аппарата Star UAV System АТ200 (регистрационный номер В-10НЕ) перед испытательным полетом с грузом из аэропорта Пучен Нейфу (провинция Шэньси), 26.10.2018 (с) www.sohu.com

Партнерами в создании АТ200 совместно с Star UAV System выступили компании Shaanxi Huaishi Nonferrous Metals и BAIC Group, а также Институт инженерной теплофизики Академии наук КНР и ряд институтов (НИИ-618 и Сианьский НИИ автоматического управления) государственной авиационно-промышленной корпорации AVIC. В разработке системы управления принимал участие НИИ-54 китайской государственной корпорации электронной промышленности China Electronics Technology Group Corporation’s (CETC).

Первый полет опытного образца АТ200 (регистрационный номер В-10НЕ) состоялся 26 октября 2017 года. В ходе испытаний осенью 2018 года АТ200 успешно выполнял полеты по маршрутам в полном соответствии с требованиями Управления гражданской авиации КНР. (СААС) Так, в частности, 26 октября 2018 года БЛА с грузом совершил 1,5-часовой перелет между аэропортами Пучен Нейфу и Даньфэн в провинции Шэньси, под полетным кодом U3267 по маршруту, который был утвержден Управлением гражданской авиации КНР. При этом аппарат прошел на высоте 5100 м над горами Циньлин при сильном встречном и боковом ветре, достигавшем 20-30 м/сек. Затем аппарат после выгрузки груза вернулся в аэропорт вылета по другому маршруту продолжительностью около 2 часов. Руление, взлет и посадка производились автоматически, без вмешательства операторов. Весь полет туда и обратно с разгрузкой занял около 4,5 часов.

Заказчиком создания БЛА АТ200 выступила в октябре 2017 года вторая по величине китайская доставочная компания SF Express, которая выдала Star UAV System контракт на поставку трех апаратов пилотной партии, которые и должны быть поставлены SF Express в 2019 году для оценки его использования в службе доставки грузов. Представитель Star UAV System также заявил, что его компания имеет контракт с неназываемым заказчиком на поставку 50 единиц АТ200 к 2022 году [этим заказчиком может быть все та же SF Express]. Компания планирует построить завод по производству (фактически переоборудованию) данных БЛА с объемами выпуска не менее 10 единиц в месяц.

При максимальном взлетном весе 3400 кг АТ200 способен перевозить до 1500 кг полезной нагрузки на дальность до 2100 км при крейсерской скорости около 313 км/ч. Объем грузового отсека составляет 10 куб м. Продолжительность полета до восьми часов, потолок до 6100 м. Управление и контроль полета осуществляется с подвижной наземной станции управления, при этом, как утверждается, полностью автоматический режим полета БЛА позволяет осуществить весь цикл полета и возвращения на аэродром вылета "нажатием одной кнопки". Оператор может также управлять аппаратом голосовыми командами.

Сообщается, что интерес к АТ200 проявляет также НОАК, выступающая значительным заказчиком перевозок для SF Express. Публикация Академии наук КНР, рекламируя АТ200, указывала на возможность использования его для доставки грузов на контролируемые Китаем острова в Южно-Китайском море.

Погрузка груза в виде ящиков с яблоками на опытный образец китайского грузового беспилотного летательного аппарата Star UAV System АТ200 (регистрационный номер В-10НЕ) перед испытательным полетом из аэропорта Пучен Нейфу (провинция Шэньси), 26.10.2018 (с) www.sohu.com

Подвижная наземная станция управления китайского грузового беспилотного летательного аппарата Star UAV System АТ200. Пучен Нейфу (провинция Шэньси), 26.10.2018 (с) www.sohu.com

Видое первого полета прототипа АТ200