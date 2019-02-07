Заказаны четыре корабля комплексного снабжения для французского флота

30 января 2019 года европейская оборонная закупочная организация Organisation for Joint Armament Co-operation (OCCAR) от лица Главного управления вооружений (Direction Générale de l’Armement - DGA) министерства вооруженных сил Франции подписала контракт с французским судостроительным объединением Naval Group и верфью Chantiers de l'Atlantique (Сен-Назер) на строительство для ВМС Франции четырех кораблей комплексного снабжения нового поколения типа LSS (Logistic Support Ships, также используется французское обозначение Bâtiments Ravitailleurs de Force - BRF). Cтоимость контракта 1,7 млрд евро (с НДС). Первые два корабля LSS должны быть сданы в 2025 году, третий - в 2027 году, а последний - введен в строй к началу 2029 года. Контракт также включает техническую поддержку кораблей в течении шести лет их эксплуатации и подготовку личного состава.

Проектное изображение заказанных для ВМС Франции кораблей комплексного снабжения типа LSS (Logistic Support Ships, французское обозначение Bâtiments Ravitailleurs de Force - BRF) (с) Naval Group

Корабли типа LSS заказаны в рамках совместной франко-итальянской программы под эгидой OCCAR, и их проект разработан итальянским судостроительным объединением Fincantieri на основе строящегося последним сейчас для итальянского флота корабля комплексного снабжения Volcano. Тем самым ВМС Франции были отвергнуты продвигавшиеся Naval Group проекты кораблей комплексного снабжения под шифром BRAVE (Batiment RAvitailleur d'Escadre), вызывавшие в свое время интерес и у ВМФ России. Программа приобретения четырех новых кораблей комплексного снабжения под шифром FLOTLOG (Flotte Logistique) осуществлялась ВМС Франции с 2012 года. Франко-итальянское соглашение о выборе итальянского проекта для кораблей LSS (FLOTLOG) было подписано в октябре 2018 года.

Выбор ВМС Франции в пользу итальянского проекта, однако, станет значительным стимулом к партнерству между Naval Group и Fincantieri, достигших в 2018 году соглашения о создании совместного предприятия. Не случайно, что фактическое строительство четырех кораблей LSS будет осуществляться на сен-назерской верфи Chantiers de l'Atlantique (с 2008 по 2016 годы контролировавшейся южнокорейской группой STX как STX France, и осуществившей в том числе постройку двух кораблей типа Mistral по контракту с Россией). В сентябре 2017 года Fincantieri приобрела 50% (фактически контрольную) долю в Chantiers de l'Atlantique и вернула этой верфи ее историческое название. Данное приобретение стало важным шагом в реализации программы LSS именно на франко-итальянской основе, и, видимо, по итогам реализации этой программы Fincantieri станет полным собственником сен-назерской верфи. Возможно, что Fincantieri будет изготавливать часть корпусных секций для кораблей LSS на своих итальянских предприятиях. Постройка головного корабля должна быть начата в Сен-Назере в 2022 году.

Naval Group выступит системным интегратором кораблей типа LSS и установщиком на них оборудования и вооружения. Основные электронные системы поставит группа Thales.

Корабли LSS будут крупными судами полным водоизмещением 31 тысяча тонн, длиной 194 м и шириной 27,4 м, с двойным корпусом. Дизель-электрическая двухвальная главная энергетическая установка общей мощностью 25 мВт будет включать четыре дизель-генератора и два электродвигателя и обеспечит скорость полного хода 20 уз. Автономность 60 суток. Экипаж 130 человек с возможностью принять еще 60. Вооружение составят две 40-мм артиллерийские установки ВАЕ Systems Bofors Mk 4. На корабле обеспечено постоянное базирование одного вертолета NH90 в ангаре.

Корабль LSS будет способен принимать 13 тысяч куб м топлива и жидких грузов и 1500 тонн сухих грузов, включая грузы в контейнерах. Устанавливаются четыре станции передачи грузов на ходу. Также корабль будет оборудован ремонтными мастерскими и установками по очистке отходов.

В составе ВМС Франции четыре корабля типа LSS должны заменить четыре танкера снабжения типа Durance постройки 1980-х годов (один из которых уже списан в 2015 году). Сейчас вывод из состава флота трех остальных танкеров запланирован на 2024-2028 годы.

Проектное изображение заказанных для ВМС Франции кораблей комплексного снабжения типа LSS (Logistic Support Ships, французское обозначение Bâtiments Ravitailleurs de Force - BRF) (с) Naval Group