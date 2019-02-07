Войти
07.02.2019
ATO.ru

Польские пограничники получат новые самолеты L-410

486
0
0
Самолет L-410UVP-E20
Самолет L-410UVP-E20 погранслужбы Польши.
Источник изображения: Airliners.net

Погранслужба Польши получит два самолета L-410UVP-E20 чешского производителя Aircraft Industries (принадлежит российской УГМК). Контракт на поставку турбовинтовых самолетов был подписан 29 января. Как сообщает Погранслужба страны (Straż Graniczna), L-410UVP-E20 будут поставлены до октября 2020 года. Сумма сделки по приобретению самолетов составит 109,8 млн злотых (около 1,93 млрд руб).

Польский контракт можно отнести к несомненным успехам Aircraft Industries, так как главный рынок для L-410 — Россия, а также изредка государства СНГ и страны третьего мира.


Подписание контракта на L-410. Самолеты будут поставлены в Польшу, которая производит турбовинтовые M28
Источник: Погранслужба Польши

Закупку ВС для польских пограничников на 90% профинансирует Фонд внутренней безопасности Польши. Сообщается, что L-410 будут не только использоваться для охраны польской границы, но и участвовать в защите внешней границы Евросоюза в рамках миссий, согласованных с агентством Европейского союза по безопасности внешних границ FRONTEX.

По сообщению Погранслужбы Польши, L-410UVP-E20 будут оснащены современным патрульно–разведывательным оборудованием. Cамолеты экипируют радарами для предварительной идентификации объектов, находящихся на поверхности воды, суши и в воздухе, системой наблюдения дальнего действия, способной точно идентифицировать наблюдаемые объекты на расстоянии около 15 км, модемом спутниковой связи, а также спасательным оборудованием, необходимым для выполнения полетов на большом расстоянии от береговой линии вместе с устройствами для поиска выживших и т. д.

В марте этого года авиапарк Погранслужбы Польши также должен пополниться вертолетом Robinson R44 Raven II, а в октябре — Airbus Helicopters H135.


Иван Володин

04.02.2019
Права на данный материал
принадлежат ATO.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
Чехия
Продукция
L-410
Компании
Airbus
Airbus Helicopters
Aircraft Industries
RobinsonHeli
Проекты
2020-й год
Евросоюз
Похожие новости
25.02.2015
Лицензия на независимость
13.11.2012
ILA 2012, Бранденбург: Так похоже на «Россию», только все же не «Россия»
30.05.2012
HeliRussia-2012
30.10.2009
Несмотря на кризис и погоду
06.07.2009
Дайджест журнала «Военный парад» № 3 (93), Май - Июнь 2009 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.02 11:15
  • 5
Перспективы развития стрелкового вооружения в армии США
  • 07.02 11:08
  • 7
Нагайка в помощь "Армате"
  • 07.02 11:07
  • 1
Лавров заявил о готовности обсудить с Киргизией создание второй российской военной базы
  • 07.02 10:57
  • 2
"Можно было привыкнуть": Румыния обвинила Россию в провокациях
  • 07.02 10:56
  • 47
"Долетит за полминуты": в России создадут новую ракету
  • 07.02 10:54
  • 1
Флот России получил страшное оружие: что известно (Обозреватель, Украина)
  • 07.02 10:49
  • 3
Перспективные российские боевые машины получат мощные 57-мм пушки
  • 07.02 10:46
  • 5
Индия потребовала от России МиГ-29К и МиГ-29КУБ "более высокой надежности"
  • 07.02 10:43
  • 3
Новое стрелковое. На что делают ставку российские оружейники
  • 07.02 10:41
  • 1
News.com.au (Австралия): новый многоразовый космический беспилотник России — пугающий шаг к милитаризации космоса
  • 07.02 10:39
  • 2
Спорная солянка: нужны ли России крылатые ракеты средней дальности
  • 07.02 10:36
  • 1
Соглашение о выдаче Кубе кредита подписано, подтвердил аппарат вице-премьера Борисова (уточненная версия)
  • 07.02 10:33
  • 35
Летела ракета, упала в болото…
  • 07.02 10:32
  • 1
Ядерный беспилотник "Посейдон" разогнали под водой до 200 км/ч
  • 07.02 10:30
  • 16
Израильский спутник-шпион "нашёл" С-300 под маскировочной сеткой в Сирии