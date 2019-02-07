Польские пограничники получат новые самолеты L-410

Погранслужба Польши получит два самолета L-410UVP-E20 чешского производителя Aircraft Industries (принадлежит российской УГМК). Контракт на поставку турбовинтовых самолетов был подписан 29 января. Как сообщает Погранслужба страны (Straż Graniczna), L-410UVP-E20 будут поставлены до октября 2020 года. Сумма сделки по приобретению самолетов составит 109,8 млн злотых (около 1,93 млрд руб).

Польский контракт можно отнести к несомненным успехам Aircraft Industries, так как главный рынок для L-410 — Россия, а также изредка государства СНГ и страны третьего мира.

Подписание контракта на L-410. Самолеты будут поставлены в Польшу, которая производит турбовинтовые M28 Источник: Погранслужба Польши

Закупку ВС для польских пограничников на 90% профинансирует Фонд внутренней безопасности Польши. Сообщается, что L-410 будут не только использоваться для охраны польской границы, но и участвовать в защите внешней границы Евросоюза в рамках миссий, согласованных с агентством Европейского союза по безопасности внешних границ FRONTEX.

По сообщению Погранслужбы Польши, L-410UVP-E20 будут оснащены современным патрульно–разведывательным оборудованием. Cамолеты экипируют радарами для предварительной идентификации объектов, находящихся на поверхности воды, суши и в воздухе, системой наблюдения дальнего действия, способной точно идентифицировать наблюдаемые объекты на расстоянии около 15 км, модемом спутниковой связи, а также спасательным оборудованием, необходимым для выполнения полетов на большом расстоянии от береговой линии вместе с устройствами для поиска выживших и т. д.

В марте этого года авиапарк Погранслужбы Польши также должен пополниться вертолетом Robinson R44 Raven II, а в октябре — Airbus Helicopters H135.

Иван Володин