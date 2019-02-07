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07.02.2019
Lenta.ru

Индия потребовала от России МиГ-29К и МиГ-29КУБ "более высокой надежности"

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Испытания МиГ-29КУБ
Испытания МиГ-29КУБ для ВМС Индии, 2009 год.
Источник изображения: © Игорь Руденко/РИА "Армия России"

Индия попросила Россию обеспечить "более высокую надежность" истребителей четвертого поколения МиГ-29К и МиГ-29КУБ, сообщил "Коммерсанту" директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

"Что касается МиГ-29К и МиГ-29КУБ, поставленных по контрактам, которые были заключены еще в 2004 и 2010 годах, более четырех десятков машин, они все уже там. От индийцев с 2017 года начали поступать просьбы об обеспечении более высокой надежности", — сказал менеджер.

По его словам, "были приняты все необходимые меры по взаимодействию участвующих в производстве и обслуживании этих самолетов субъектов ВТС".

"Мы поставили ряд задач, основная из которых была повысить надежность двигателей, радаров и отдельных приборов, наиболее уязвимых при эксплуатации в условиях перегрузок. Здесь нужно отметить, что вопрос носит двусторонний характер: надо учитывать особенности эксплуатации индийскими пилотами и тот факт, что пилотирование палубных самолетов требует более высоких навыков", — добавил глава ФСВТС.

Шагаев отметил, что индийская сторона получила от российской проект рамочного контракта по техническому содействию в эксплуатации истребителей в послегарантийный период. "Контракт проходит согласование, кроме того, вскоре встанет вопрос о модернизации этих самолетов и целесообразно будет создавать технический центр по их обслуживанию", — заявил менеджер.

В декабре 2018 года сообщалось, что в отказе Индии от поставок МиГ-29К виноват производитель (корпорация "МиГ").

В ноябре того же года Индия решила отказаться от использования МиГ-29К. Замена российским самолетам будет выбрана в ходе тендера. Всего Индия от России получила 45 единиц МиГ-29К. Поставки не предусматривали техническое обслуживание самолетов, которое необходимо было оплачивать отдельно.

В апреле 2018 года Индия приостановила сотрудничество с Россией по проекту FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft), предполагающему создание на основе российского Су-57 первого индийского истребителя пятого поколения.

06.02.2019
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Страны
Индия
Россия
Продукция
FGFA
МиГ-29К
МиГ-29КУБ
ПАК ФА
Компании
МиГ РСК
ФСВТС РФ
Персоны
Шугаев Дмитрий
Проекты
Истребитель 5 поколения
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5 комментариев
№1
07.02.2019 05:03
Так потребовала или попросила?
0
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№2
07.02.2019 07:43
Цитата, ID: 3396 сообщ. №1
Так потребовала или попросила?
- "требовательно попросила"
+1
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№3
07.02.2019 10:19
СвободнаяПресса: Индия поставила жирный крест на МиГе
0
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№4
07.02.2019 10:38
качество индийской сборки таково,что требовать Индии нужно у своих промышленников,а не у России
0
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№5
07.02.2019 10:46
Индйской сборки не было. МиГ-29К/КУБ поставлялись в готовом виде.
+1
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