Подготовка Ил-112В к первому испытательному полету идет в штатном режиме

Ранее в СМИ появилась информация, что на испытаниях самолета возникли проблемы с двигателем

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Подготовка к летным испытаниям нового легкого военно-транспортного самолета Ил-112В идет в штатном режиме. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК).

Ранее в ряде СМИ и социальных сетях появились сообщения, что на испытаниях Ил-112В возникли проблемы с двигателем, из-за которых могут быть сдвинуты сроки первого испытательного полета.

"В настоящее время ведется плановая наземная отработка силовых установок в составе самолета Ил-112В под его первый вылет по программе, согласованной между АО "ОДК" и ПАО "Ил". Работа проходит в штатном режиме", - сообщили в ОДК.

В декабре 2018 года в ходе посещения "Воронежского акционерного самолетостроительного общества" (ВАСО) замминистра обороны Алексей Криворучко сообщил о планах провести первый полет Ил-112В до конца января 2019 года.

Ил-112В - первый военно-транспортный самолет, разработанный в России с нуля в постсоветский период, работы по его созданию ведутся с 2014 года. Он способен перевозить до 5 тонн груза и предназначен для транспортировки солдат, военной техники, вооружения и так далее. Машина создается на замену турбовинтовому Ан-26.