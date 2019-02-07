Россия не склонна сворачивать военно-техническое сотрудничество с Венесуэлой - глава ФСВТС

Москва. 6 января. ИНТЕРФАКС - Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев заявил о намерении продолжить проекты по ремонту и обслуживанию вооружения, ранее поставленного Венесуэле.

"Наша техника себя весьма позитивно зарекомендовала как в Венесуэле, так и в близлежащих странах: Перу и Бразилии. И мы будем прилагать все усилия для того, чтобы поддерживать ее в боевой готовности. Вот наша основная цель. Мы следим за политической ситуацией в Венесуэле. Она нас весьма и весьма беспокоит, но мы не склонны сворачивать сотрудничество", - сказал И.Шугаев в интервью газете "Коммерсант".

Он напомнил, что Россия осуществляет военно-техническое сотрудничество с Венесуэлой с 2005 года.

"За это время туда было поставлено большое количество нашей техники, прямо скажем. Это вертолеты, Ми-35 и Ми-17, самолеты Су-30МК2, стрелковое оружие, бронетехника и даже средства ПВО, включая "Антей-2500", "Бук-М2Э", ПЗРК "Игла", - сказал глава ФСВТС.

Он отметил, что все эти поставки были выполнены в срок.

"В последнее время в основном осуществляется сотрудничество по обслуживанию и ремонту ранее поставленного вооружения, поддержанию в боевой готовности, а также в рамках создания военных объектов на территории страны. Прежде всего речь идет о центре по техническому обслуживанию и капитальному ремонту вертолетов типа "Ми", поэтапный ввод в эксплуатацию запланирован на этот год", - подчеркнул И.Шугаев.

По его оценке, в перспективе можно говорить о создании стационарных и мобильных сервисных центров для послепродажного обслуживания и других видов техники.

"Кроме того, мы реализуем строительство заводов по производству автоматов АК-103 и боеприпасов к ним", - добавил глава ФСВТС.