Россия ждет от ОАЭ финального решения по закупкам истребителей Су-35 - глава ФСВТС

Москва. 6 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) должны дать окончательный ответ по вопросу заключения контракта на поставку российских истребителей поколения 4++ Су-35, заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

"Что касается авиационной техники, мы достигли договоренности в феврале 2017 года, подписали несколько соглашений, в том числе по Су-35 и по легкому фронтовому многофункциональному самолету. Пока мы находимся в ожидании финального решения заказчика по этим темам, и говорить сегодня о каком-то прогрессе, увы, мы не можем", - сказал Д.Шугаев в интервью газете "Коммерсант".

Он сообщил, что в настоящее время с Эмиратами реализуются контракты по обслуживанию ранее поставленных противотанковых ракетных и зенитных ракетно-пушечных комплексов.

"Речь идет о "Корнетах" и "Панцирях", - уточнил глава ФСВТС России.

Россия несколько лет ведет переговоры по поставкам ОАЭ истребителей Су-35. Так, в ноябре 2017 года об этом сообщали журналистам в пресс-службе ФВСВТС России. В конце сентября того же года помощник президента РФ Владимир Кожин сообщил "Интерфаксу", что Россия и ОАЭ до конца года могут заключить контракт на поставку истребителей Су-35, однако этого не произошло.

В апреле 2017 года глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял, что ОАЭ могут закупить у РФ несколько десятков истребителей Су-35. До этого глава "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что ОАЭ документально подтвердили готовность купить у России Су-35. "Мы подписали соглашение о намерении по закупке истребителей "Сухого", Су-35", - сказал С.Чемезов журналистам на выставке "Айдекс-2017".

Су-35 разработан в ОКБ имени Сухого. Это глубоко модернизированный сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения "4++".