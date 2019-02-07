Войти
07.02.2019
Интерфакс-АВН

Россия ждет от ОАЭ финального решения по закупкам истребителей Су-35 - глава ФСВТС

679
0
0
Истребитель ВВС России Су-35
Истребитель ВВС России Су-35.
Источник изображения: © AP Photo, Mikhail Metzel

Москва. 6 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) должны дать окончательный ответ по вопросу заключения контракта на поставку российских истребителей поколения 4++ Су-35, заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

"Что касается авиационной техники, мы достигли договоренности в феврале 2017 года, подписали несколько соглашений, в том числе по Су-35 и по легкому фронтовому многофункциональному самолету. Пока мы находимся в ожидании финального решения заказчика по этим темам, и говорить сегодня о каком-то прогрессе, увы, мы не можем", - сказал Д.Шугаев в интервью газете "Коммерсант".

Он сообщил, что в настоящее время с Эмиратами реализуются контракты по обслуживанию ранее поставленных противотанковых ракетных и зенитных ракетно-пушечных комплексов.

"Речь идет о "Корнетах" и "Панцирях", - уточнил глава ФСВТС России.

Россия несколько лет ведет переговоры по поставкам ОАЭ истребителей Су-35. Так, в ноябре 2017 года об этом сообщали журналистам в пресс-службе ФВСВТС России. В конце сентября того же года помощник президента РФ Владимир Кожин сообщил "Интерфаксу", что Россия и ОАЭ до конца года могут заключить контракт на поставку истребителей Су-35, однако этого не произошло.

В апреле 2017 года глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял, что ОАЭ могут закупить у РФ несколько десятков истребителей Су-35. До этого глава "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что ОАЭ документально подтвердили готовность купить у России Су-35. "Мы подписали соглашение о намерении по закупке истребителей "Сухого", Су-35", - сказал С.Чемезов журналистам на выставке "Айдекс-2017".

Су-35 разработан в ОКБ имени Сухого. Это глубоко модернизированный сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения "4++".

06.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Корнет
Су-35
Компании
Минпромторг РФ
ФСВТС РФ
Персоны
Мантуров Денис
Чемезов Сергей
Шугаев Дмитрий
Похожие новости
13.11.2017
Рогозин рассчитывает на продуктивность переговоров с ОАЭ о поставках Су-35
28.08.2017
Бронетанковый дебют "Армии-2017": итоги оружейного форума
27.02.2017
Танковый прорыв: что IDEX 2017 принес России
21.02.2017
Россия ведет переговоры с зарубежными покупателями о продаже Су-35
25.06.2012
На международном форуме "Технологии в машиностроении-2012" инозаказчикам будут продемонстрированы 93 экспоната, на которые еще нет разрешения на экспорт
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.02 11:15
  • 5
Перспективы развития стрелкового вооружения в армии США
  • 07.02 11:08
  • 7
Нагайка в помощь "Армате"
  • 07.02 11:07
  • 1
Лавров заявил о готовности обсудить с Киргизией создание второй российской военной базы
  • 07.02 10:57
  • 2
"Можно было привыкнуть": Румыния обвинила Россию в провокациях
  • 07.02 10:56
  • 47
"Долетит за полминуты": в России создадут новую ракету
  • 07.02 10:54
  • 1
Флот России получил страшное оружие: что известно (Обозреватель, Украина)
  • 07.02 10:49
  • 3
Перспективные российские боевые машины получат мощные 57-мм пушки
  • 07.02 10:46
  • 5
Индия потребовала от России МиГ-29К и МиГ-29КУБ "более высокой надежности"
  • 07.02 10:43
  • 3
Новое стрелковое. На что делают ставку российские оружейники
  • 07.02 10:41
  • 1
News.com.au (Австралия): новый многоразовый космический беспилотник России — пугающий шаг к милитаризации космоса
  • 07.02 10:39
  • 2
Спорная солянка: нужны ли России крылатые ракеты средней дальности
  • 07.02 10:36
  • 1
Соглашение о выдаче Кубе кредита подписано, подтвердил аппарат вице-премьера Борисова (уточненная версия)
  • 07.02 10:33
  • 35
Летела ракета, упала в болото…
  • 07.02 10:32
  • 1
Ядерный беспилотник "Посейдон" разогнали под водой до 200 км/ч
  • 07.02 10:30
  • 16
Израильский спутник-шпион "нашёл" С-300 под маскировочной сеткой в Сирии