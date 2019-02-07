Соглашение о выдаче Кубе кредита подписано, подтвердил аппарат вице-премьера Борисова (уточненная версия)

РФ и Куба согласовали все аспекты по кредиту, в том числе процентную ставку и валюту взаиморасчетов

Москва. 6 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Все параметры кредита Кубе согласованы, соглашение о выдаче этого кредита подписано, заявил "Интерфаксу" представитель аппарата вице-премьера РФ Юрия Борисова.

"Соглашение финализировано, документы подписаны. С кубинской стороной согласованы все параметры: процентная ставка, сроки выплаты и валюта взаиморасчетов", - сказали в аппарате, комментируя по просьбе агентства заявление главы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрия Шугаева о кредите для Кубы.

"Подчеркну, что эти договоренности выгодны для обеих стран. Выделенные финансовые средства обеспечат поступательное развитие ВПК Кубы в ближайшие годы",- сказал собеседник агентства.

В интервью газете "Коммерсант" Д.Шугаев сообщил: "Кредитное соглашение подписано и уже прошло внутригосударственные процедуры с российской стороны".

Ю.Борисов является сопредседателем российско-кубинской межправительственной комиссии. В прошлом году вице-премьер посетил Кубу. Общая сумма контрактов, подписанных по итогам визита, составила более 260 млн долларов.

Замглавы Минфина РФ Сергей Сторчак в ноябре прошлого года сообщал, что Россия планирует предоставить Кубе кредит в размере 38 млн евро для закупок в сфере ВТС.

По данным газеты "Коммерсант", Куба заинтересована в покупке бронетанковой техники и, возможно, авиации, предположительно вертолетов.

В мае 2017 года заместитель директора ФСВТС России Анатолий Пунчук заявлял "Интерфаксу", что Россия готова помочь Кубе в укреплении флота. Позднее в декабре А.Пунчук сообщил "Интерфаксу" о переговорах с Кубой на поставку нового вооружения.

"Касаясь новых поставок, Российская Федерация готова удовлетворить в полной мере все потребности Республики Кубы. Диалог в этом направлении продолжается. На сегодняшний день диалог из плоскости заявлений перешел в практическую область", - сказал тогда А.Пунчук.

Он заявил, что Куба давно эксплуатирует советскую и российскую технику, которая себя отлично зарекомендовала в сложных климатических условиях.

"Кубинские военные хорошо с ней знакомы, обладают необходимой компетенцией для ее качественного обслуживания. Вместе с тем жизнь не стоит на месте. Технику нужно модернизировать. Готовы предложить нашим кубинским друзьям такие услуги. Мы уже приступили к реализации отдельных направлений вышеуказанной программы. Данный процесс носит долговременный характер, основан на стратегическом характере российско-кубинского сотрудничества. Надеемся, что этот процесс будет взаимовыгодным и полезным", - сказал А.Пунчук.