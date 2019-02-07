Войти
07.02.2019
Интерфакс-АВН

Соглашение о выдаче Кубе кредита подписано, подтвердил аппарат вице-премьера Борисова (уточненная версия)

554
1
0
ВС Кубы
ВС Кубы.
Источник изображения: Javier Galeano / AP

РФ и Куба согласовали все аспекты по кредиту, в том числе процентную ставку и валюту взаиморасчетов

Москва. 6 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Все параметры кредита Кубе согласованы, соглашение о выдаче этого кредита подписано, заявил "Интерфаксу" представитель аппарата вице-премьера РФ Юрия Борисова.

"Соглашение финализировано, документы подписаны. С кубинской стороной согласованы все параметры: процентная ставка, сроки выплаты и валюта взаиморасчетов", - сказали в аппарате, комментируя по просьбе агентства заявление главы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрия Шугаева о кредите для Кубы.

"Подчеркну, что эти договоренности выгодны для обеих стран. Выделенные финансовые средства обеспечат поступательное развитие ВПК Кубы в ближайшие годы",- сказал собеседник агентства.

В интервью газете "Коммерсант" Д.Шугаев сообщил: "Кредитное соглашение подписано и уже прошло внутригосударственные процедуры с российской стороны".

Ю.Борисов является сопредседателем российско-кубинской межправительственной комиссии. В прошлом году вице-премьер посетил Кубу. Общая сумма контрактов, подписанных по итогам визита, составила более 260 млн долларов.

Замглавы Минфина РФ Сергей Сторчак в ноябре прошлого года сообщал, что Россия планирует предоставить Кубе кредит в размере 38 млн евро для закупок в сфере ВТС.

По данным газеты "Коммерсант", Куба заинтересована в покупке бронетанковой техники и, возможно, авиации, предположительно вертолетов.

В мае 2017 года заместитель директора ФСВТС России Анатолий Пунчук заявлял "Интерфаксу", что Россия готова помочь Кубе в укреплении флота. Позднее в декабре А.Пунчук сообщил "Интерфаксу" о переговорах с Кубой на поставку нового вооружения.

"Касаясь новых поставок, Российская Федерация готова удовлетворить в полной мере все потребности Республики Кубы. Диалог в этом направлении продолжается. На сегодняшний день диалог из плоскости заявлений перешел в практическую область", - сказал тогда А.Пунчук.

Он заявил, что Куба давно эксплуатирует советскую и российскую технику, которая себя отлично зарекомендовала в сложных климатических условиях.

"Кубинские военные хорошо с ней знакомы, обладают необходимой компетенцией для ее качественного обслуживания. Вместе с тем жизнь не стоит на месте. Технику нужно модернизировать. Готовы предложить нашим кубинским друзьям такие услуги. Мы уже приступили к реализации отдельных направлений вышеуказанной программы. Данный процесс носит долговременный характер, основан на стратегическом характере российско-кубинского сотрудничества. Надеемся, что этот процесс будет взаимовыгодным и полезным", - сказал А.Пунчук.

06.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Куба
Россия
Компании
ФСВТС РФ
Персоны
Борисов Юрий
Шугаев Дмитрий
Похожие новости
17.09.2018
Россия перевела некоторые оружейные экспортные контракты на расчет в национальных валютах
06.09.2017
Испытано Сирией, заверено «Патриотом»
01.09.2017
В Минобороны России прошла пресс-конференция, посвященная итогам форума "Армия-2017"
31.08.2017
Россия на "Армии-2017" заключила контракты с зарубежными партнерами на $300 млн
28.08.2017
Бронетанковый дебют "Армии-2017": итоги оружейного форума
1 комментарий
№1
07.02.2019 10:36
Куба не расплатилась по советским долгам и по долгам РФ платить не станет. Раздавать деньги иностранцам,в то время когда их не хватает самой России и ее коренному населению,это преступление против России и ее коренного населения,это государственная измена ! Борисова и компания - враги народа !
+1
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.02 11:15
  • 5
Перспективы развития стрелкового вооружения в армии США
  • 07.02 11:08
  • 7
Нагайка в помощь "Армате"
  • 07.02 11:07
  • 1
Лавров заявил о готовности обсудить с Киргизией создание второй российской военной базы
  • 07.02 10:57
  • 2
"Можно было привыкнуть": Румыния обвинила Россию в провокациях
  • 07.02 10:56
  • 47
"Долетит за полминуты": в России создадут новую ракету
  • 07.02 10:54
  • 1
Флот России получил страшное оружие: что известно (Обозреватель, Украина)
  • 07.02 10:49
  • 3
Перспективные российские боевые машины получат мощные 57-мм пушки
  • 07.02 10:46
  • 5
Индия потребовала от России МиГ-29К и МиГ-29КУБ "более высокой надежности"
  • 07.02 10:43
  • 3
Новое стрелковое. На что делают ставку российские оружейники
  • 07.02 10:41
  • 1
News.com.au (Австралия): новый многоразовый космический беспилотник России — пугающий шаг к милитаризации космоса
  • 07.02 10:39
  • 2
Спорная солянка: нужны ли России крылатые ракеты средней дальности
  • 07.02 10:36
  • 1
Соглашение о выдаче Кубе кредита подписано, подтвердил аппарат вице-премьера Борисова (уточненная версия)
  • 07.02 10:33
  • 35
Летела ракета, упала в болото…
  • 07.02 10:32
  • 1
Ядерный беспилотник "Посейдон" разогнали под водой до 200 км/ч
  • 07.02 10:30
  • 16
Израильский спутник-шпион "нашёл" С-300 под маскировочной сеткой в Сирии