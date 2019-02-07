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07.02.2019
Газета.ru

Беспилотник хоть куда: "Посейдон" прошел подводные испытания

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Беспилотная атомная подводная лодка "Посейдон"
Беспилотная атомная подводная лодка "Посейдон".
Источник изображения: gazeta.ru

Источник рассказал об испытаниях реактора беспилотника "Посейдон"

Подводные испытания ядерной энергоустановки беспилотника "Посейдон" подтвердили, что аппарат способен передвигаться со скоростью более 200 км/ч на неограниченное расстояние, заявил источник в ОПК. Официального подтверждения этой информации пока нет, но ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что ключевой этап испытаний "Посейдона" завершен.

Ранее заявленные характеристики беспилотного аппарата "Посейдон" подтвердились в ходе подводных испытаний, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

"В ходе испытаний в морской акватории ядерной энергоустановки необитаемого аппарата были полностью подтверждены заявленные характеристики", - подчеркнул собеседник агентства.

Дальность хода "Посейдона" неограничена, а максимальная скорость превышает 200 км/ч. Тем не менее, официального подтверждения сведений источника пока нет.

Однако ранее, 2 февраля, президент России Владимир Путин заявил, что ключевой этап испытаний "Посейдона" окончен.

Атомный подводный беспилотник океанской системы "Посейдон" российского производства способен обойти любые защитные системы противника. "На пути к цели "Посейдон" сможет за счет полностью автономной системы управления обходить и преодолевать любые противолодочные рубежи и иные системы защиты противника", - передает слова источника НСН.

"Посейдон" предназначен как для выполнения стратегических задач, так и для поражения авианосных группировок противника.

В ходе обращения к Федеральному собранию 1 марта 2018 года президент России Владимир Путин объявил, что в России разработаны беспилотные подводные аппараты, способные передвигаться на "очень большой глубине" и на межконтинентальную дальность. Скорость беспилотников кратно превышает скорость подводных лодок, самых современных торпед, также всех видов надводных кораблей, в том числе самых скоростных.

Подводные аппараты обладают низкой шумностью, высокой маневренностью и практически неуязвимы для противника, добавил президент, отметив, что в настоящий момент в мире не существует средств, которые могли бы им противостоять.

Новейшие российские подводные беспилотники обладают низкой шумностью, высокой маневренностью и практически неуязвимы для противника, что позволит им поражать широкий спектр целей, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру. Многолетний цикл испытаний инновационной ядерной энергоустановки для беспилотника был завершен в конце 2017 года.

Уникальность реактора заключается в его малых габаритах и при этом крайне высокой энергетической вооруженности. Объем ядерной энергоустановки в 100 раз меньше, чем у установок современных атомных подводных лодок, но при этом она гораздо мощнее и в 200 раз быстрее переходит на боевой режим, рассказал Владимир Путин.

Подводный беспилотный аппарат, о создании которого рассказал президент России, будет иметь почти неограниченную дальность плавания, а наличие ядерной энергетической установки позволяет необитаемому подводному аппарату двигаться на огромной глубине (более тысячи метров) и на большой скорости, оставаясь незамеченным для противника, рассказал главнокомандующий ВМФ России Владимир Королев.

Он отметил, что "специально создаваемая для этого проекта система наведения даст возможность подводным аппаратам осуществлять автономный выход к цели и поражать ее с высокой точностью".

В январе 2019 года стало известно, что Военно-морской флот России намерен поставить на боевое дежурство атомные подводные беспилотники "Посейдон". ВМФ планирует задействовать до 32 беспилотников.

"Предполагается, что по две подлодки-носителя "Посейдонов" войдут в боевой состав Северного и Тихоокеанского флотов. Каждая будет нести максимум по восемь беспилотников, то есть общее количество "Посейдонов" на боевом дежурстве может достигать 32 единиц", - заявил источник на флоте.

"Можно предположить, что к берегам противника, затеявшего с Россией ядерную войну, "Посейдоны" пойдут группами. Первый комплекс станет "взломщиком" минных полей. Взрыв его двухсотмегатонного заряда вызовет детонацию мин, расчистив путь остальным "Посейдонам". Взрыв зарядов этой группы у береговой линии приведет не только к разрушению прибрежной военной и гражданской инфраструктуры, но и создаст гигантскую волну радиоактивного цунами", - ранее говорил военный эксперт Алексей Леонков.


Иван Апулеев

06.02.2019
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