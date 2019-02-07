На таран: у берегов Флориды столкнулись корабли ВМС США

У побережья США столкнулись два военных корабля

У берегов Флориды столкнулись американский ракетный крейсер класса "Тикондерога" и военный сухогруз. В результате ЧП пострадавших нет, корабли продолжили плавание. Оценку урона командование ВМС США планирует провести по возвращении кораблей в порт Норфолк. Это уже пятый инцидент с кораблями ВМС США за последние три года.

Морской инцидент произошел у Юго-Восточного побережья США, два военных корабля столкнулись кормами. Как сообщает ВМС США на своем официальном сайте, в результате столкновения никто из членов экипажей не пострадал.

"Ракетный кресейер USS Leyte Gulf и сухогруз USNS Robert E. Peary смогли продолжить выполнение поставленных задач после инцидента. Урон будет оценен после возвращения кораблей в порт приписки Норфолк", - говорится в сообщении.

Столкновение произошло в ходе морского пополнения припасов одним из кораблей. Оба судна входят в ударную группу авианосца "Авраам Линкольн". Командование ВМС США проводит служебную проверку по факту ЧП, передает НСН.

Морские инциденты регулярно происходят с американскими ВМС. В 2017 году ракетный эсминец ВМС США John S. McCain ("Джон Маккейн") столкнулся с нефтяным танкером Alnic MC, шедшим под флагом Либерии. На момент столкновения американский военный корабль направлялся в порт в Сингапуре. От удара эсминец получил повреждение кормы, но продолжил следовать прежним курсом самостоятельно.

В результате инцидента 10 моряков пропали без вести, их поиски до сих пор не закончены. Еще пятеро матросов получили травмы, четверо пострадавших были госпитализированы в сингапурскую больницу. Всего экипаж эсминца насчитывает 338 человек.

Как рассказал телеканалу CNN собеседник в ВМС США, незадолго до столкновения с нефтяным танкером "Джон Маккейн" потерял рулевое управление, однако экипажу корабля удалось устранить неисправность. Танкер Alnic MC, протаранивший корму эсминца, перевозил около 12 тыс. тонн мазута. Телеканал ABC сообщал, что судно, длина которого составляет 183 м, не было полностью загружено. В результате столкновения оно получило незначительные повреждения, утечки топлива в океан зафиксировано не было.

В июне того же года в Тихом океане в 100 км от побережья японской Йокосуки американский эсминец USS Fitzgerald ("Фицджеральд") столкнулся с филиппинским контейнеровозом ACX Crystal. После аварии поисково-спасательные службы обнаружили на нижней палубе эсминца тела семи погибших моряков, передает ФАН.

Командующего Седьмым флотом вице-адмирала Джозефа Окойна отстранили от должности после столкновения американского ракетного эсминца "Джон Маккейн" с нефтяным танкером. Вице-адмирал Окойн руководил Седьмым флотом с 2015 года и должен был покинуть пост командующего в следующем месяце.

Однако согласно существующей в американских ВМС традиции о публичной ответственности, командиры и капитаны кораблей должны покинуть свой пост в случае потери доверия со стороны руководства.

Достаточно нередки крушения и американских военно-морских самолетов. В начале ноября 2018 года истребитель-бомбардировщик американских ВМС F/A-18 рухнул в море в районе японского острова Окинава. Оба пилота катапультировались и были впоследствии спасены. Причиной падения стали проблемы с двигателем.

В конце октября вертолет ВМС США MH-60 "Морской ястреб" упал на палубу атомного авианосца, находившегося в плавании в Филиппинском море. Другой инцидент произошел в ноябре 2017 года - тогда самолет ВМС США C-2А "Грейхаунд", входящий в авианосную группу этого судна, упал в Филиппинском море с 11 моряками на борту. Восемь членов экипажа были спасены, трое погибли. 20 сентября произошел трагический инцидент на авианосце "Джордж Буш" -

на его палубе моряк Джозеф Мин Наглак был разрублен на куски винтом самолета Grumman E-2 Hawkeye. Моряк слишком близко подошел к винту самолета в тот момент, когда его пропеллер еще не успел остановиться.

Ранее в мае у берегов Японии произошел еще один морской инцидент. В Японском море корабль ВМС США Lake Champlain столкнулся с рыболовным судном под флагом Южной Кореи. Инцидент произошел во время учений, в которых участвовал американский крейсер. В тот раз сообщений о каких-либо жертвах ЧП не поступало.

Похожий инцидент в апреле произошел и с российским военным кораблем. В проливе Босфор вблизи Турции разведывательный корабль "Лиман" Черноморского флота столкнулся с грузовым судном. В результате столкновения российский корабль затонул, однако все 78 человек экипажа были спасены и вернулись в Россию. На борту "Лимана" находилась секретная аппаратура. Чтобы поднять ее с затонувшего корабля, был снаряжен специальный отряд военных водолазов.

Иван Жуковский