"Можно было привыкнуть": Румыния обвинила Россию в провокациях

Румыния обвинила Россию в провокациях в Чёрном море

Министр обороны Румынии Габриел Леш обвинил Россию в провокациях в Черном море. По его словам, Бухарест может ответить на действия Москвы только с помощью НАТО. Он отметил, что говорит не об "угрозе", а именно о "провокациях", и подчеркнул, что Румыния реагировать на действия РФ "в одностороннем порядке не будет".

Глава министерства обороны Румынии Габриел Леш в ходе своего визита в США обвинил Россию в "провокациях" на Черном море. Как сообщает телеканал Antena3, он призвал союзников по альянсу вместе противостоять Москве.

"Речь не идет об "угрозах" со стороны России, которые могли бы нанести урон Румынии. Речь идет именно о провокациях, к которым уже можно было привыкнуть",

- заявил министр обороны. Леш подчеркнул, что Бухарест будет укреплять трансатлантические связи с США и Румыния не будет отвечать на действия России "в одностороннем порядке".

В 2017 году президент Румынии Клаус Йоханнис призвал НАТО расширить свое присутствие в Черном море. Одновременно с этим он заявил, что альянс "не ищет конфронтации и не представляет угрозы для России", передает ФАН.

"В отношениях с Россией необходима комплексная, согласованная и долгосрочная стратегия. Она должна включать диалог, но с сильных позиций обороны и сдерживания", - подчеркивал румынский лидер три года назад.

В октябре 2018 года тогдашний министр обороны страны Михай Фифор заявил, что Российская Федерация использует Черное море для проекции власти в восточном Средиземноморье. Румынский министр обороны добавил, что Бухарест выполнил цель НАТО по отчислениям в оборонный бюджет альянса не меньше 2% от ВВП страны и продолжит это делать в ближайшие десять лет, передает НСН.

В свою очередь, министр иностранных дел Румынии Теодор Мелескану заявил, что усиление европейской обороноспособности станет одной из главных тем во время председательства Румынии в Совете Европейского союза. В частности, Бухарест будет уделять особое внимание усилению кибербезопасности и противостоянию угрозам "гибридной войны", исходящим от России, отметил он.

Спецпредставитель Госдепа США на Украине Курт Волкер ранее заявил, что Вашингтону пора задуматься об увеличении своего присутствия на Черном море. Официальный представитель МИД России Мария Захарова уверена, что подобные заявления носят "немиротворческий характер и не нацелены на сближение позиций внутри украинского общества".

НАТО стала чаще говорить о необходимости усилить свое присутствие на Черном море после инцидента в Керченском проливе. 25 ноября 2018 года два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС Украины вышли из порта Одессы в направлении Мариуполя. Они вошли в территориальные воды России возле Крыма и продолжали двигаться, не обращая внимания на требования пограничников ФСБ РФ остановиться. В 50 км к югу от Коктебеля российские пограничники после последнего предупреждения силой пресекли попытки украинских моряков нарушить государственную границу России.

Вскоре, уже в Керченском проливе, к югу от Крымского моста, ФСБ задержала суда ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу". В ФСБ отметили, что украинские корабли нарушили 19-ю и 21-ю статьи Конвенции ООН по морскому праву, то есть незаконно вошли в территориальные воды Российской Федерации.

Российские власти ранее не раз выражали озабоченность усилением НАТО у границ РФ, подчеркивая, что такие действия альянса являются потенциально опасными и не останутся без ответа. Так, директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Андрей Келин заявил, что вступление Грузии, а также Украины в НАТО станет колоссальной военной и экономической проблемой для России, поскольку в этом случае придется "выстраивать оборонительный пояс вблизи Сочи", а на это потребуются огромные ресурсы. Как поясняла официальный представитель НАТО Оана Лунгеску, действия НАТО носят оборонительный и пропорциональный характер.

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию, отметил, что Россия не выдвигает свои воинские контингенты к границам стран НАТО, а государства-члены альянса, напротив, приближают инфраструктуру к российским границам, в частности, "увеличивается количество личного состава, техники вблизи наших границ, проводится все больше и больше учений".

Иван Апулеев