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07.02.2019
РИА Новости

Россия поставит Турции С-400 к осени

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ЗРК С-400
ЗРК С-400.
Источник изображения: © РИА Новости / Владислав Сергиенко

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Зенитные ракетные комплексы С-400 будут поставлены Россией в Турцию в соответствии с контрактом к осени этого года, сообщил в интервью газете "Коммерсант" в среду глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

"Портфель заказов Турции сегодня превышает $1 млрд, в 2017 году, как вам известно, был подписан контракт на С-400. Уже дважды мы пошли на корректировку сроков в сторону сокращения, и к осени 2019 года обязательства будут выполнены. Турция, конечно, имеет амбиции развития национальной оборонной промышленности, в ряде областей она в этом смысле уже значительно преуспела. Поэтому партнеров привлекают такие темы, как совместная разработка техники, в том числе авиационной", - сказал Шугаев изданию.

Он отметил, что Россия может предложить Турции конкретные решения по интересующим их проектам. В частности, по его словам, Россия готова к сотрудничеству по авиационной технике и по двигателям.

"Контракт на С-400 предполагает также и опцион, там речь идет о технологическом сотрудничестве. Мы готовы пойти на локализацию производства отдельных элементов этой системы. При этом никакой опасности передачи или копирования чувствительной для нас технологии не произойдет", - сказал Шугаев.

Он сообщил, что кроме Китая, Турции и Индии на получение С-400 рассчитывают еще порядка 10 стран.

"Кроме тех, что уже в работе, еще порядка десяти стран действительно находятся в списке интересующихся. Прежде всего это Ближний Восток, но есть и, пока не буду их называть, достаточно неожиданные партнеры. С-400 — это такая жемчужина нашей техники ПВО, к ней интерес по праву высок, хоть и не все могут себе ее позволить. Еще более важно то, что мы предлагаем возможность интеграции С-400 с другими нашими системами. И она может быть интересна тем странам — предвосхищая ваш вопрос про неожиданных партнеров,— у которых есть российские системы ПВО другого уровня, которым целесообразно при наличии средств создать полный и непробиваемый щит, закупив С-400. И, не побоюсь этого выражения, "спать спокойно", - добавил Шугаев.

06.02.2019
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Страны
Индия
Китай
Россия
Турция
Продукция
С-400 Триумф
Персоны
Шугаев Дмитрий
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