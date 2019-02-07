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07.02.2019
ТАСС

Военно-патриотическая акция "Сирийский перелом" пройдет в 61 городе России

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Дрон
Дрон, использовавшийся боевиками для атаки на авиабазу "Хмеймим".
Источник изображения: vpk-news.ru

На трех железнодорожных платформах Инженерые войска представят более 40 обезвреженных образцов самодельных взрывных устройств, а также военную технику

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Жители 61 города России смогут посетить выставку трофеев, захваченных у боевиков в Сирии, которую организуют в специальном поезде Москва - Владивосток. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

"Уникальная выставка военных трофеев, захваченных у боевиков в Сирии, которые сейчас размещены в военно- патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил "Патриот", станут экспонатами передвижной экспозиции. Оружие, технику, боеприпасы погрузят на специальный поезд, который отправится в путь по российским городам. Поезд военно-патриотической акции "Сирийский перелом" посетит почти все крупные города России от Москвы до Владивостока и обратно, всего 61 населенный пункт", - пояснили в Минобороны.

В военном ведомстве рассказали, что в каждом городе поезд будет делать обязательную остановку на несколько часов, и все желающие смогут ознакомиться с экспозицией.

"Среди экспонатов передвижной выставки - мины и артиллерийские установки террористических организаций заводского и кустарного производства, боеприпасы, сделанные из бытовых газовых баллонов, а также образцы огнестрельного оружия иностранного производства, захваченного у боевиков, в том числе многочисленные реплики АК-74", - отметили в министерстве.

На трех железнодорожных платформах Инженерые войска представят более 40 обезвреженных образцов самодельных взрывных устройств, а также военную технику: танк Т-55, БМП ACV-15, бронированный штурмовой автомобиль YPG Eagle Head, самоходный минный трал Aardvark JSFU, джихад-мобиль на базе Jeep Grand Cherokee и тоннельную машину XCMG.

"В качестве экскурсоводов выступят российские военнослужащие, непосредственные участники операции в Сирии. Старт военно-патриотической акции "Сирийский перелом" будет дан в День защитника Отечества. Планируется, что специальный поезд преодолеет маршрут за 75 дней и вернется в Москву накануне главного праздника нашей страны - Дня Победы в Великой Отечественной войне", - подчеркнули в Минобороны.

06.02.2019
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Сирия
Продукция
ACV-15
АК-74 "Калашников"
Т-55
Шахид-мобиль
Компании
Минoбороны РФ
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