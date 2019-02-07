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07.02.2019
ТАСС

Для РВСН разработали новый автономный полевой лагерь

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учения РВСН
Командно-штабные учения РВСН в Свердловской области, Россия.
Источник изображения: © Александр Рюмин/ТАСС

Лагерь обладает высокой мобильностью, полной автономностью жизнеобеспечения и компактностью, отмечается в сообщении Минобороны

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Новый автономный полевой лагерь поступит в Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) в ближайшее время. Об этом сообщило Минобороны РФ в сообщении, распространенном во вторник.

"На смену всем известным палаткам для Ракетных войск стратегического назначения разработан и в ближайшее время поступит в войска автономный полевой лагерь (АПЛ-РВ), адаптированный под специфику деятельности подразделений РВСН", - говорится в сообщении.

Полевой лагерь обладает высокой мобильностью, компактностью, полной автономностью жизнеобеспечения. Для его сбора не нужны дополнительные инструменты. "Настилы заменены на высокопрочную тканевую основу, нары - на быстросборные кровати, печь - на дизельный генератор", - уточнили в Минобороны.

Полевой лагерь для команды из шести-восьми человек можно будет развернуть за 30-40 минут.

05.02.2019
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Страны
Россия
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Минoбороны РФ
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