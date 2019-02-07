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07.02.2019
ТАСС

Россия выиграла в тендере на поставку ПЗРК "Игла-С" в Индию

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ЗРК 9К338 "Игла-С"
Военнослужащие сухопутных войск Бразилии с российскими переносными ЗРК 9К338 "Игла-С".
Источник изображения: МО Бразилии

Глава ФСВТС Дмитрий Шугаев выразил надежду, что вскоре в полную силу заработает и совместное предприятие по вертолету Ка-226

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев подтвердил, что Россия выиграла в тендере на поставку ПЗРК "Игла-С" в Индию. Об этом он сообщил в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном на сайте издания в среду.

"Наше предложение по "Игле-С" одержало победу в ожесточенной конкурентной борьбе в тендере на поставку ПЗРК", - сказал он, отметив, что Индия входит в первую тройку покупателей российского оружия.

Шугаев добавил, что был подписан контракт по фрегату российского проекта 11356, а также документы по ремонту подводных лодок. "Совсем недавно индийская корпорация Bharat Dynamics объявила о получении нового заказа от минобороны страны на производство дополнительной партии ракет к российскому ПТРК "Конкурс-М", которое осуществляется при техническом содействии с нашей стороны", - сообщил глава ФСВТС, также выразив надежду, что вскоре в полную силу заработает и совместное предприятие по вертолету Ка-226.

Ранее со ссылкой на источник сообщалось, что сделка по ПЗРК "Игла-С" оценивалась в $1,5 млрд. Соглашение о поставках ПЗРК не подпадет под действие закона США "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), предусматривающего санкции в отношении заказчиков продукции российских оборонных предприятий.

В рамках программы VSHORAD (системы ПВО ближнего действия) Индия планирует заменить устаревшие советско-российские системы "Игла-М" новейшими ПЗРК "Игла-С", которые действуют по принципу "выстрелил и забыл". Индия намерена закупить 5175 ракет и пусковых установок. Все они поступят из России в различной комплектации, 600 ракет будут выпущены на индийском государственном предприятии Bharat Dynamics Ltd.

ПЗРК "Игла-С" предназначен для защиты армейских подразделений, военных и гражданских объектов от атак тактической авиации противника, а также для уничтожения крылатых ракет и беспилотников, в том числе в ночных условиях.

06.02.2019
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Индия
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