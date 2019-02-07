Источник: испытания реактора "Посейдона" подтвердили его дальность и скорость

В ходе испытаний были подтверждены заявленные характеристики его неограниченной дальности хода и максимальной скорости более 200 км/ч

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Подводные испытания ядерной энергетической установки необитаемого аппарата "Посейдон" подтвердили ранее заявленные характеристики его неограниченной дальности хода и максимальной скорости более 200 км/ч. Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе РФ.

"В ходе испытаний в морской акватории ядерной энергоустановки необитаемого аппарата были полностью подтверждены заявленные характеристики неограниченной дальности его применения и скорости хода более 200 км/ч", - сказал собеседник агентства.

ТАСС не располагает официальным подтверждением предоставленной источником информации.

Президент РФ Владимир Путин 2 февраля сообщил об окончании ключевого этапа испытаний стратегического необитаемого подводного аппарата "Посейдон". Как сообщал ТАСС в конце декабря 2018 года источник в оборонно-промышленном комплексе, в море на тот момент испытывалась атомная энергетическая установка, помещенная в корпус действующего аппарата.

Впервые о создаваемом в России беспилотном подводном аппарате с ядерной энергетической установкой Путин рассказал в своем послании Федеральному собранию в марте 2018 года. Президент сообщал, что эти беспилотники могут быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами и будут способны уничтожать объекты инфраструктуры противника, авианосные группировки и так далее. Также ранее заявлялось, что аппарат будет иметь межконтинентальную дальность и рабочую глубину погружения более 1 км.