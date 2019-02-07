Глава концерна "МПО-Гидроприбор": мы укрепляем позиции на рынке высоких технологий

Владимир Патрушев рассказал о создающимся для ВМФ РФ торпедном оружии, системах гидроакустического противодействия, а также о гражданских разработках предприятия и импортозамещении

АО "Концерн "Морское подводное оружие — Гидроприбор" ("МПО-Гидроприбор" в составе корпорации "Тактическое ракетное вооружение") 11 февраля 2019 года отмечает свое 75-летие. Этот научный центр России — ведущая организация в области создания морского подводного оружия и подводно-технических средств специального назначения. Накануне юбилея генеральный директор концерна Владимир Патрушев в интервью ТАСС рассказал о создающимся для ВМФ РФ торпедном оружии, системах гидроакустического противодействия, а также о гражданских разработках предприятия и импортозамещении.

— Какова актуальная структура концерна и каковы его финансовые показатели за 2018 год?

— В настоящее время в состав концерна, который является разработчиком и производителем морского подводного оружия, входит шесть предприятий, в том числе АО Концерн "МПО-Гидроприбор", АО "Завод "Двигатель", АО "Электротяга" (все три предприятия находятся в Санкт-Петербурге), АО "Уралэлемент" (Челябинская область), АО "НИИ мортеплотехники" (г. Ломоносов), и АО "Завод "Дагдизель" (г. Каспийск в Дагестане). Общая выручка всех этих предприятий за прошлый год превысила 27 млрд руб. Общая рентабельность составила 11,5%, что практически в два раза превышает этот показатель за 2017 год. Предполагается, что показатель общей выручки компании достигнет примерно 32,5 млрд руб. к 2021 году.

Показатель средней заработной платы концерна свыше 70 тысяч руб. В настоящее время предприятие выпускает пять видов продукции: мины, торпеды, тралы, средства гидроакустического противодействия, а также гражданские изделия.

Продукция "Гидроприбора" Всего концерном было разработано и сдано на вооружение отечественного флота более 180 образцов морского подводного вооружения, 36 образцов было передано ВМС 24 стран мира. Было проведено около 1000 НИОКР, получено свыше 5000 авторских свидетельств и патентов.

В 1994 году Постановлением правительства РФ концерну "Морское подводное оружие — Гидроприбор" присвоен статус государственного научного центра. С этого времени на его базе функционирует диссертационный совет, аспирантурой проводится подготовка кадров высшей квалификации.

Численность головной площадки концерна "МПО-Гидроприбор" составляет 1,1 тысяч человек (в том числе, 16 докторов и около 50 кандидатов наук), при этом показатель среднего возраста не превышает 49,3 лет. Одновременно мы развиваем программы целевого обучения: с 2014-го в соответствии с ними на работу было принято 264 человека.

Новый этап в деятельности концерна связан с его вхождением в 2015 году в качестве субхолдинга в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение".

Сегодня перед "Гидроприбором" стоит новая ключевая задача — диверсификация производства интегрированной структуры концерна. К 2030 году доля гражданской продукции и продукции двойного назначения должна достичь 50%. Решение этой задачи позволит укрепить финансовую стабильность и сохранить объем производственных мощностей, необходимых для обеспечения безопасности и обороноспособности страны.

— Как вы оцениваете ситуацию с торпедным оружием ВМФ РФ? Можно ли говорить о его соответствии современным требованиям?

— Торпедное оружие постоянно совершенствуется, и мы считаем, что количество научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в данной сфере необходимо увеличивать. Какие-либо перерывы в проведении этих работ недопустимы. Реализация этих работ позволяет достичь заданных характеристик оружия, а по отдельным показателям и превзойти мировой уровень. В этих целях проводится ряд инициативных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке перспективных изделий.

Торпеда УГСТ Источник изображения: © Николай Новичков/ТАСС

— Ведутся ли работы по модернизации, ремонту и поддержанию срока годности ранее поставленного подводного оружия, в частности, торпед СЭТ-65 и УСЭТ-80 в интересах ВМФ РФ?

— Да, мы успешно выполнили работы по модернизации морского подводного оружия (торпед, мин и минных комплексов) для обеспечения боекомплектов надводных кораблей и подводных лодок, в том числе четвертого поколения.

— Как ведутся работы по продвижению на экспорт оборонной продукции?

— В настоящее время "Гидроприбор" продвигает на мировой рынок морского подводного оружия ряд образцов, в том числе универсальную электрическую телеуправляемую самонаводящуюся торпеду ТЭ-2 калибра 533 мм. Отличительной чертой морского подводного оружия разработки и производства концерна является хороший показатель соотношения стоимости и надежности. Благодаря тому, что вся продукция военного назначения (ПВН) производится по единым стандартам, надежность экспортной ПВН высокая.

Также стоит отметить, что в настоящее время традиционные крупные партнеры склоняются не к прямым закупкам нашей техники, а к совместным разработкам и передаче технологий. Мы не видим проблем в данной схеме взаимодействия, так как концерн постоянно развивается и создает новую продукцию, предлагаемую на экспорт. Необходимо добавить, что страны поменьше предпочитают приобретать готовую ПВН. Соответствующие поставки идут, и мы максимально поддерживаем их выполнение.

Как правило, вместе с носителями концерн поставляет только торпеды. Остальные типы ПВН поставляются вне привязки к какой-либо платформе, что существенно расширяет гибкость их применения.

Торпеда разработки "Концерна "МПО-Гидроприбор" на испытаниях Источник изображения: © АО "Концерн МПО-Гидроприбор"

— Ведутся ли разработки в сфере маркирования подводного оружия, предназначенного для российского оператора, QR-кодами?

— Концерном разработан план-график внедрения машиносчитываемой маркировки в 2019–2020 годах на предприятиях "Гидроприбора", согласованных с оборонным ведомством. В научно-исследовательских институтах получен код предприятия АООВО, необходимый для внедрения машиносчитываемой маркировки, оборудован участок для нанесения маркировки и проведения опытных работ. В настоящее время закупается отечественное оборудование для нанесения маркировки на образцы морского подводного оружия. Внедряемая система совместима с гражданской маркировкой, но имеет повышенную защиту от контрафакта и фальсификата.

— Ведутся ли работы в сфере создания систем гидроакустического противодействия?

— В настоящее время нами завершена разработка четырех средств гидроакустического противодействия. Предприятие приступило к их серийному производству. Эти изделия выполнены полностью из отечественных комплектующих, и их производство не зависит от импортных поставок.

— Какие образцы гражданской продукции предлагает "Гидроприбор"? Как осуществляется программа диверсификации на предприятии?

— Концерн в полной мере осознает необходимость диверсификации производства в условиях неизбежного снижения объема государственного оборонного заказа. При этом решение поставленной задачи производить исключительно высокотехнологичную продукцию не имеет прямолинейного решения, в связи с чем возникает необходимость применять совершенно другие бизнес-модели работы.

Усилия менеджмента и конструкторов концерна направлены на формирование нового мышления и поиска новых подходов к организации работы, в частности, выстраивание бизнес-модели, основанной на развитии кооперационных проектов с малым технологическим бизнесом, обладающим недостающими для концерна компетенциями в части производства и реализации новой высокотехнологичной гражданской продукции.

Так, например, концерном совместно с АО "Научно-производственный центр "Сонар" разработан и запатентован метод выделения слабых сигналов на фоне сильных помех. Его реализация позволила — впервые в отечественной практике — создать гидроакустическую станцию (ГАС) "Маяк-2014", работающую полностью в автоматическом режиме без привлечения специально выделенного оператора. Станция прошла все необходимые виды испытаний, начато ее серийное производство. Данная ГАС обладает техническими характеристиками, существенно превосходящими отечественные аналоги, и может быть интегрирована в любую систему мониторинга подводной ситуации различных прибрежных объектов.

Предприятия, входящие в интегрированную структуру концерна, также проводят мероприятия, направленные на повышение доли гражданских изделий в общем объеме выпускаемой продукции. В частности, завод "Двигатель" приступает к опытному производству комплектующих для автомобильных автоматических коробок передач.

Ведутся разработки в сфере аккумуляторных источников питания. В частности, "Уралэлемент" проектирует литий-ионную (Li-Ion) батарею для перспективных электромобилей.

— Ведутся ли работы по модернизации производственных мощностей концерна?

— В рамках Федеральной целевой программы с 2014 года на территории предприятия ведется масштабное строительство производственных корпусов общей площадью 40 тысяч кв. м. Проводится модернизация 5 тысяч кв. м производственных объектов, а также строительство лабораторных корпусов общей площадью порядка 7 тысяч кв. м. Общая площадь новых складских сооружений достигает 2 тысяч кв. м.

Глава концерна "МПО-Гидроприбор" Владимир Патрушев и глава корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов Источник изображения: © Николай Новичков/ТАСС

— Выполняет ли концерн программу по импортозамещению?

— В рамках программы импортозамещения мы разработали и изготовили цифровой блок приборов управления торпед, который заменил ранее применяемую аналоговую аппаратуру. За последнее время изготовлено и укомплектовано такими блоками более 100 торпед, что позволило нам выполнить гособоронзаказ и осуществить ряд экспортных поставок. Ранее блоки приборов управления поставлялись из-за рубежа. В настоящее время торпеды и все необитаемые подводные аппараты нашей разработки оснащаются российскими комплектующими.

Одновременно мы разработали новый российский двигатель для наших торпед, который позволил нам закрыть ряд экспортных контрактов. Также стоит отметить, что "Уралэлемент" выполняет программу импортозамещения в сфере аккумуляторных источников питания.

Благодаря проведенным работам по импортозамещению мы имеем возможность обеспечить поддержание технической готовности торпед, хранящихся в частях ВМФ РФ и ранее поставленных инозаказчику.

Беседовали Николай Новичков, Дмитрий Федюшко