"Роскосмос" заявил о нехватке импортной электроники в космической отрасли

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Проблемы в российской гражданской и военной космонавтике возникли, в том числе, из-за ограничения доступа к используемой в космосе электронике, сообщил в эфире телеканала "Россия-24" глава научно-технического совета "Роскосмоса" Юрий Коптев.

"Несмотря на то, что есть ряд замечаний, связанных с военным космосом. Но здесь надо понимать, что свой вклад и проблема импортозамещения. То есть мы в результате санкций и в гражданской космонавтике, и в военной космонавтике оказались заложниками того, что целый ряд принципиальной номенклатуры радиоэлектронных изделий нам фактически ограничили или прекратили доступ к ним", - сказа он.

Ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил журналистам, что сегодня в номенклатуре электронно-компонентной базы для космических проектов и в ракетостроении доминирует российская электроника. Он напомнил, что порядка десяти лет назад в отечественной продукции было больше импортной электронно-компонентной базы, особенно устойчивой к радиационному воздействию.

Ранее сообщалось, что в российских спутниках, например, до 80% комплектующих - иностранного производства. После 2014 года США ввели еще более строгий чем прежде запрет на поставку в Россию электроники категории space и military.