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05.02.2019
РИА Новости

"Роскосмос" заявил о нехватке импортной электроники в космической отрасли

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Стенд с логотипом Федерального космического агентства "Роскосмос"
Стенд с логотипом Федерального космического агентства "Роскосмос".
Источник изображения: © РИА Новости / Валерий Мельников

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Проблемы в российской гражданской и военной космонавтике возникли, в том числе, из-за ограничения доступа к используемой в космосе электронике, сообщил в эфире телеканала "Россия-24" глава научно-технического совета "Роскосмоса" Юрий Коптев.

"Несмотря на то, что есть ряд замечаний, связанных с военным космосом. Но здесь надо понимать, что свой вклад и проблема импортозамещения. То есть мы в результате санкций и в гражданской космонавтике, и в военной космонавтике оказались заложниками того, что целый ряд принципиальной номенклатуры радиоэлектронных изделий нам фактически ограничили или прекратили доступ к ним", - сказа он.

Ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил журналистам, что сегодня в номенклатуре электронно-компонентной базы для космических проектов и в ракетостроении доминирует российская электроника. Он напомнил, что порядка десяти лет назад в отечественной продукции было больше импортной электронно-компонентной базы, особенно устойчивой к радиационному воздействию.

Ранее сообщалось, что в российских спутниках, например, до 80% комплектующих - иностранного производства. После 2014 года США ввели еще более строгий чем прежде запрет на поставку в Россию электроники категории space и military.

04.02.2019
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8 комментариев
№1
05.02.2019 10:34
Проблемы возникли из за развала отечественной промышленности,деятелями типа Бориски Ельцина,Чубайса,Шапашникова,Явлинского,Немцова,Хакамады,Черномырдина и им подобных пресмыкающихся перед США лиц
0
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№2
05.02.2019 10:41
так прекратите возить.
Пусть батутом пользуются.
+2
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№3
05.02.2019 12:33
Цитата, Павел 1978 сообщ. №2
так прекратите возить.
Пусть батутом пользуются.
Действительно, что нельзя договор на доставку чужих посетителей МКС увязать с обязательной продажей нужной комплектухи?.. Или, одни взяли бабло, а потом трава не расти, и пусть у других голова болит, где на это бабло комлектуху купить? Д.Б. (с)
Правда, теперь уже поздно трепыхаться, наверно.
0
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№4
05.02.2019 12:41
Цитата, gerrfrost сообщ. №3
Правда, теперь уже поздно трепыхаться, наверно.
так это с 2014 года продолжается
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№5
05.02.2019 13:50
А что мешало наладить выпуск своей? 4 года прошло, как можно было начать.
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№6
05.02.2019 14:41
А кто мешал в "жирные 2000-х годы". когда санкций ещё не было, а деньги были закупить нужное оборудование для собственного производства?
0
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№7
05.02.2019 15:01
Цитата, Павел 1978 сообщ. №4
так это с 2014 года продолжается

Это продолжается все время советской власти. Малая советская энциклопедия 1953 года трактовала генетику и кибернетику как буржуазную лженаука. Вот с тех пор и пошло наше отставание и в том и в другом. Советская электроника всегда отставала на годы от буржуазной.
Но докатиться до того, чтобы в космической тематике применялся импортный ширпотреб, это надо суметь!!!
Полагаю всем известно, что электроника, как и многое другое делится на категории:
- условно для специального назначения
- ширпотреб.
Элементная база специального назначения удовлетворяет ряду требований, которые не предъявляются к ширпотребу.
Ну никак не поверю, что иностранный поставщик продавал Роскосмосу микросхемы, работающие скажем в условиях повышенной радиации, или в диапазоне температур +- 50 градусов.
Отсюда следует вывод, что ракеты и космические корабли летают "на соплях" и по воле божьей!
Берии на них нет!! Да и стрелять видно разучились.
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№8
05.02.2019 16:55
Цитата, leonbor12 сообщ. №7
Отсюда следует вывод, что ракеты и космические корабли летают "на соплях" и по воле божьей!
Глупости написали, простите
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