"Роскосмос" заявил о нехватке импортной электроники в космической отрасли
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Проблемы в российской гражданской и военной космонавтике возникли, в том числе, из-за ограничения доступа к используемой в космосе электронике, сообщил в эфире телеканала "Россия-24" глава научно-технического совета "Роскосмоса" Юрий Коптев.
"Несмотря на то, что есть ряд замечаний, связанных с военным космосом. Но здесь надо понимать, что свой вклад и проблема импортозамещения. То есть мы в результате санкций и в гражданской космонавтике, и в военной космонавтике оказались заложниками того, что целый ряд принципиальной номенклатуры радиоэлектронных изделий нам фактически ограничили или прекратили доступ к ним", - сказа он.
Ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил журналистам, что сегодня в номенклатуре электронно-компонентной базы для космических проектов и в ракетостроении доминирует российская электроника. Он напомнил, что порядка десяти лет назад в отечественной продукции было больше импортной электронно-компонентной базы, особенно устойчивой к радиационному воздействию.
Ранее сообщалось, что в российских спутниках, например, до 80% комплектующих - иностранного производства. После 2014 года США ввели еще более строгий чем прежде запрет на поставку в Россию электроники категории space и military.
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так прекратите возить.Действительно, что нельзя договор на доставку чужих посетителей МКС увязать с обязательной продажей нужной комплектухи?.. Или, одни взяли бабло, а потом трава не расти, и пусть у других голова болит, где на это бабло комлектуху купить? Д.Б. (с)
Пусть батутом пользуются.
Правда, теперь уже поздно трепыхаться, наверно.
Правда, теперь уже поздно трепыхаться, наверно.так это с 2014 года продолжается
так это с 2014 года продолжается
Это продолжается все время советской власти. Малая советская энциклопедия 1953 года трактовала генетику и кибернетику как буржуазную лженаука. Вот с тех пор и пошло наше отставание и в том и в другом. Советская электроника всегда отставала на годы от буржуазной.
Но докатиться до того, чтобы в космической тематике применялся импортный ширпотреб, это надо суметь!!!
Полагаю всем известно, что электроника, как и многое другое делится на категории:
- условно для специального назначения
- ширпотреб.
Элементная база специального назначения удовлетворяет ряду требований, которые не предъявляются к ширпотребу.
Ну никак не поверю, что иностранный поставщик продавал Роскосмосу микросхемы, работающие скажем в условиях повышенной радиации, или в диапазоне температур +- 50 градусов.
Отсюда следует вывод, что ракеты и космические корабли летают "на соплях" и по воле божьей!
Берии на них нет!! Да и стрелять видно разучились.