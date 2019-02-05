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05.02.2019
Российская газета

Выходят на орбиту

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Ракета-носитель "Протон-М"
Ракета-носитель "Протон-М"
Источник изображения: © Олег Урусов/ТАСС

Владимир Путин выслушал доклад о новых ракетах

О ситуации в ракетно-космической промышленности и перспективных разработках шла речь на встрече президента с гендиректором госкорпорации "Роскосмос" Дмитрием Рогозиным. Летные испытания новой средней ракеты "Союз 5" начнутся в 2022 году вместе с новым пилотируемым кораблем. Практически выбран облик сверхтяжелой ракеты для лунной программы. Возобновляются испытания тяжелой ракеты "Ангара-А5", и в этом году будет отправлено шесть "Протонов" на Байконур. Всего же в этом году предстоит 45 пусков - увеличение более чем в два раза.

Глава государства предложил поговорить о результатах прошлого года и о планах на будущее.

"Исправление ситуации в отрасли шло по трем направлениям", - начал Рогозин. Первое - это выбор приоритетов развития ракетно-космической отрасли, второе - сокращение непроизводственных расходов на 15 процентов, не менее, и увеличение доходной базы корпорации за счет открытия новых компетенций и вхождения в новые рынки, и кардинальное усиление дисциплины как в самой корпорации, так и в подведомственных ей организациях.

"Мною была введена персональная ответственность должностных лиц за исполнение бюджета корпорации, а также приняты меры по сокращению сметы самой госкорпорации", - сообщил глава "Роскосмоса".

Консолидированная выручка организаций госкорпорации по сравнению с 2017 годом выросла с 304 до 387 млрд рублей. "В этом году планировали увеличить до 445 млрд рублей, - заявил Рогозин. - Впервые у нас появилась чистая консолидированная прибыль, которую в этом, 2019, году планируем увеличить в четыре раза. Также выросла производительность труда".

"Ранее использование бюджетных средств было организовано не на должном уровне", - констатировал докладчик. Для повышения качества управления бюджетными средствами и сокращения задолженности был введен оперативный контроль со стороны руководства госкорпорации. Так что все доведенные до госкорпорации бюджетные ассигнования законтрактованы. Снижается дебиторская задолженность.

Принятые меры позволили снизить остатки на казначейских счетах организаций "Роскосмоса" за второе полугодие на 6 млрд рублей. "В этом году мы в 1,5 раза снизим остатки - не менее чем на 20 млрд рублей", - доложил Рогозин. "Мы не даем авансы предприятиям до тех пор, пока они не заключили соглашения, контракты со своими организациями кооперации, пока они не отчитались за использование прежних авансов. И уже сразу дает о себе знать результат", - заметил он.

Консолидированная выручка "Роскосмоса" по сравнению с 2017 годом выросла с 304 до 387 млрд рублей

Отдельно глава "Роскосмоса" доложил по Государственному космическому научно-производственному центру Хруничева. "Осенью 2018 года мы совместно с министерством финансов России оперативно проработали вариант оказания поддержки предприятию в рамках имеющихся средств государственной программы. В короткие сроки нам удалось договориться с банками-кредиторами о переносе выплат основного тела кредита на 2029 год. Сейчас начали рассчитываться по всем кредитам", - заметил он. "Предприятие работает, восстановлена полностью его производственная деятельность, текущая нагрузка на центр Хруничева снята на 30 млрд рублей буквально за полгода. Ситуация, конечно, остается непростой, но она контролируема "Роскосмосом", - заверил глава госкорпорации.

Еще Рогозин рассказал про оптимизацию системы управления: "Мы приступили к формированию интегрированных структур. Первая у нас будет создана на базе НПО "Энергомаш". Он пригласил президента посетить это двигателестроительное предприятие. "В этом году мы приступаем по продуктовой линейке к формированию интегрированных структур по спутникостроению, ракетостроению, приборостроению. Таким образом, избавляемся от дублирующих функций на предприятиях и вводим единую техническую политику в рамках всей отрасли", - уточнил он.

"По "Союзу-5", по новой средней ракете, - продолжил Рогозин, - работы развернуты, кооперация, готовится производство к созданию этого проекта. В 2022 году вместе с новым пилотируемым кораблем мы планируем начать летные испытания".

"По сверхтяжелой ракете. Подписан генеральный график по созданию наземной космической инфраструктуры, и практически уже выбран облик этой ракеты", - также заявил глава "Роскосмоса". "Для лунной программы?" - уточнил президент. "Да, совершенно точно", - подтвердил докладчик.

"Возобновляются испытания тяжелой ракеты "Ангара-А5" в этом году, - заметил глава "Роскосмоса. - Также мы 21 декабря прошлого года, буквально перед Новым годом, успешно провели пуск ракеты "Протон-М". В этом году отправляем шесть "Протонов" на Байконур. То есть мы восстанавливаем наше участие на рынке тяжелых пусковых услуг".

"В 2018 году мы провели 22 пуска; в 2019 году, Владимир Владимирович, 45 пусков предстоит - увеличение более чем в два раза. Нагрузка большая, но я считаю, что мы с ней справимся", - уверен Рогозин. "По "Сармату", по боевой тематике, также доложу: мы работаем в графике", - сказал он.


Кира Латухина

04.02.2019
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принадлежат Российская газета
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Кредитование
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Россия
Продукция
Ангара
Протон-(К)М
Компании
Минфин РФ
Роскосмос
Энергомаш им. Глушко
Персоны
Путин Владимир
Рогозин Дмитрий
Проекты
Байконур
Луна
Союз-5 РН
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3 комментария
№1
05.02.2019 12:44
Цитата, q
Принятые меры позволили снизить остатки на казначейских счетах организаций "Роскосмоса" за второе полугодие на 6 млрд рублей. "В этом году мы в 1,5 раза снизим остатки - не менее чем на 20 млрд рублей", - доложил Рогозин.
Не знаю мутных деталей, но, действительно, чудны дела твои, господи: на казначейских счетах висят десятки миллиардов рублей, но отрасль вовсю кредитуется в коммерческих банках.
0
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№2
05.02.2019 14:23
говорят "22 пуска" - не верная инфа...
0
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№3
05.02.2019 14:33
Цитата, gerrfrost сообщ. №1
Не знаю мутных деталей, но, действительно, чудны дела твои, господи: на казначейских счетах висят десятки миллиардов рублей, но отрасль вовсю кредитуется в коммерческих банках.
) Мы вот тоже иногда работаем по казначейству... Слов нет, одни междометия. Проще кредит взять, ибо за срыв контракта по голове не погладят. Вот и несём денежки с куцей прибыли (если она вообще есть) в банки... на пустом месте по сути... Иной раз на форменный сговор похоже... Если бы не гражданские частные контракты, то давно бы уже сгинули...
А Рогозин говорит на самом деле о том, что они наконец-то начали работы закрывать, ибо без сдачи работ казначейство с деньгами не расстанется.
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