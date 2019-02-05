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05.02.2019
Российская газета

Видео: На Камчатке развернули ракетные комплексы "Бастион"

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Комплекс "Бастион"
Комплекс "Бастион".
Источник изображения: rg.ru

Береговые ракетные подразделения Тихоокеанского флота на Камчатке подняты по тревоге. Пусковые установки "Бастион" совершили марш на побережье и изготовились к стрельбе.

- Расчеты отрабатывают слаженность действий, нормативы по приведению в боевую готовность и организацию маскировки машин, - рассказали в пресс-службе Тихоокеанского флота.



В тренировке задействованы порядка 200 военнослужащих и около 40 боевых машин. Ракетный комплекс береговой обороны "Бастион" предназначен для поражения надводных кораблей на дистанции до 600 километров. Каждая пусковая установка несет две сверхзвуковых ракеты "Оникс". Из-за высокой скорости - порядка 2,6 Маха, - их перехват корабельными средствами ПВО-ПРО затруднен.

По расчетам, все зенитные системы авианосной ударной группировки способны одновременно перехватить не более пяти ракет. Залп дивизиона "Бастионов" - под командой одного пункта управления могут работать до 12 пусковых установок, - может с высокой степенью вероятности уничтожить авианосец и вывести из строя ударные корабли АУГ.


 Антон Валагин

04.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Продукция
Бастион
П-800 Оникс
Проекты
Авианосец
ТОФ
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