Видео: На Камчатке развернули ракетные комплексы "Бастион"

Береговые ракетные подразделения Тихоокеанского флота на Камчатке подняты по тревоге. Пусковые установки "Бастион" совершили марш на побережье и изготовились к стрельбе.

- Расчеты отрабатывают слаженность действий, нормативы по приведению в боевую готовность и организацию маскировки машин, - рассказали в пресс-службе Тихоокеанского флота.

В тренировке задействованы порядка 200 военнослужащих и около 40 боевых машин. Ракетный комплекс береговой обороны "Бастион" предназначен для поражения надводных кораблей на дистанции до 600 километров. Каждая пусковая установка несет две сверхзвуковых ракеты "Оникс". Из-за высокой скорости - порядка 2,6 Маха, - их перехват корабельными средствами ПВО-ПРО затруднен.

По расчетам, все зенитные системы авианосной ударной группировки способны одновременно перехватить не более пяти ракет. Залп дивизиона "Бастионов" - под командой одного пункта управления могут работать до 12 пусковых установок, - может с высокой степенью вероятности уничтожить авианосец и вывести из строя ударные корабли АУГ.

Антон Валагин