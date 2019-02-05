South Dakota заступила на службу

Американский флот продолжает пополняться новыми атомными субмаринами. Вчера, 2 февраля, на верфи General Dynamics Electric Boat в городе Гротон (штат Коннектикут) прошла торжественная церемония ввода в строй подлодки USS South Dakota.

Подлодка была заложена в 2013 году, а в августе 2018 года её передали флоту для приёмочных испытаний. Новая атомная подлодка является уже третьим боевым кораблём с названием South Dakota в составе ВМС США. Она получила бортовой номер SSN 790, а также является 17-й из 48 запланированных к постройке и 7-й субмариной модификации Block III типа Virginia.

Американские атомные подлодки класса Virginia серии Block III отличаются от предыдущих моделей модифицированной носовой частью, в которой размещён сонар новой конструкции, имеющий не сферическую, а подковообразную антенну. Кроме того, субмарины этой серии имеют не двенадцать (как подлодки предыдущих серий), а всего две ракетные шахты диаметром около 2,2 м с пусковыми установками револьверного типа, в каждой из которых размещено шесть крылатых ракет Tomahawk BGM-109. Помимо этого, лодка вооружена четырьмя торпедными аппаратами. Экипаж субмарины насчитывает 134 человека.

South Dakota относится к категории малошумных подлодок, предназначенных для борьбы с наземными целями, вражескими кораблями на больших и малых глубинах, включая выполнение специальных операций в прибрежных водах. Лодка оборудована специальными шлюзовыми камерами для водолазов и управляемых подводных дронов. На корпусе субмарины имеются специальные палубные крепления для размещения маломерных подводных аппаратов. Субмарина может вести разведку, доставлять к побережью подразделения специального назначения, выполнять постановку помех и подводное минирование, а также другие виды подводных работ (например, поисково-спасательные).