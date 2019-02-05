Войти
05.02.2019
Warspot

"Чёрным ястребам" и "Апачам" заменят моторы

586
0
-1
Двигатель T901-GE-900.
Двигатель T901-GE-900.
Источник изображения: defensenews.com

Американские военные вертолёты станут мощнее и экономичнее. Вчера, 3 февраля, портал defensenews.com сообщил о том, что Минобороны США назвало победителя в тендере Improved Turbine Engine Program (ITEP).

Контракт от военного ведомства получила компания General Electric Aviation (GEA), предложение которой больше понравилось военным, чем двигатель от Advanced Turbine Engine Company (совместное предприятие Honeywell и Pratt & Whitney). В результате GEA получила $517 млн на постройку опытных образцов двигателей T901-GE-900.

В рамках программы ITEP, длящейся уже более десяти лет, военное ведомство заказало разработку двигателя нового поколения, который заменит GE T700 в американских вертолётах. В требованиях ITEP указано, что новый двигатель должен обеспечивать мощность в 3000 л.с., а также быть на 25% экономичнее и на 20% долговечнее, чем T700 (мощность — 2000 л.с.).

Минобороны США намерены использовать двигатели T901 в вертолётах Black Hawk и Apache. Кроме того, ими планируют оснащать перспективные вертолёты, разрабатываемые в рамках программы Future Vertical Lift (FVL).

04.02.2019
Права на данный материал
принадлежат Warspot
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
AH-64
UH-60
Компании
General Electric
Pratt&Whitney
Похожие новости
28.01.2015
Тендер на новый двигатель для вертолетов Apache и Black Hawk
28.10.2013
США будет проведена ремоторизация вертолетов АН-64 и UH-60
16.04.2013
Летающий котопес
20.05.2009
Лин в авиа-космической отрасли. Зарубежный опыт
28.07.2008
Авиапир во время кризиса. Ближний Восток спас престижный "Фарнборо-2008" от экономического краха
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.02 17:10
  • 48
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 05.02 16:55
  • 8
"Роскосмос" заявил о нехватке импортной электроники в космической отрасли
  • 05.02 16:21
  • 225
Источник: стратегический подводный беспилотник "Посейдон" получит скорость более 200 км/ч
  • 05.02 15:51
  • 18
Пока Россия говорит, чего добьется в космосе через 30 лет, Китай уже сделал
  • 05.02 15:50
  • 14
Проверенных в Сирии роботов берут на вооружение
  • 05.02 14:33
  • 3
Выходят на орбиту
  • 05.02 14:25
  • 6
Серова уверена, что женщины в космосе способны работать наравне с мужчинами
  • 05.02 14:23
  • 3
Концерн "Калашников" начал производство водолазной и патрульной версии катера БК-16
  • 05.02 14:12
  • 3
Угасание польской "оборонки" без мудрого советского руководства
  • 05.02 13:40
  • 5
Чем грозит миру демонтаж системы ядерного сдерживания
  • 05.02 13:40
  • 2
В России создадут аналог противотанкового комплекса Javelin
  • 05.02 13:31
  • 2
На космическом дроне могут "обкатывать" новые технологии, считает эксперт
  • 05.02 13:28
  • 30
Гражданский сверхзвуковой самолёт может быть спроектирован к 2026 году
  • 05.02 13:04
  • 1
Япония сожалеет в связи с прекращением действия ДРСМД - правительство
  • 05.02 12:13
  • 1
Россия уломала Европу на скрепу для "Фрегата"