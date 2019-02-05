"Чёрным ястребам" и "Апачам" заменят моторы

Американские военные вертолёты станут мощнее и экономичнее. Вчера, 3 февраля, портал defensenews.com сообщил о том, что Минобороны США назвало победителя в тендере Improved Turbine Engine Program (ITEP).

Контракт от военного ведомства получила компания General Electric Aviation (GEA), предложение которой больше понравилось военным, чем двигатель от Advanced Turbine Engine Company (совместное предприятие Honeywell и Pratt & Whitney). В результате GEA получила $517 млн на постройку опытных образцов двигателей T901-GE-900.

В рамках программы ITEP, длящейся уже более десяти лет, военное ведомство заказало разработку двигателя нового поколения, который заменит GE T700 в американских вертолётах. В требованиях ITEP указано, что новый двигатель должен обеспечивать мощность в 3000 л.с., а также быть на 25% экономичнее и на 20% долговечнее, чем T700 (мощность — 2000 л.с.).

Минобороны США намерены использовать двигатели T901 в вертолётах Black Hawk и Apache. Кроме того, ими планируют оснащать перспективные вертолёты, разрабатываемые в рамках программы Future Vertical Lift (FVL).