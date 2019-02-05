Япония под ударом: почему Токио винит Москву

Япония отреагировала на действия США по ДРСМД

Япония присоединилась к обвинениям в адрес России о нарушениях в соблюдении ДРСМД. Генсек японского правительства заявил, что относится с пониманием к решению США прекратить свое участие в договоре. Однако этот шаг со стороны Вашингтона может поставить Японию, на территории которой, вероятнее всего, будут размещены новые ракеты, в центр противостояния США и КНР.

Правительство Японии считает, что Россия нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), и понимает мотивы США, решивших прекратить действие этого документа. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга. Об этом сообщает ТАСС.

"Этот договор сыграл историческую роль в контроле над вооружениями и разоружении, - сказал Суга. - Мы считаем нежелательной ситуацию, при которой действие договора приходится прекращать, однако можно понять ту постановку вопроса, которая привела США к нынешнему решению".

"Нет никаких изменений в ситуации, когда продолжаются нарушения договора со стороны России, - утверждал генсек японского кабмина. - К тому же нужно отдавать себе отчет в том, что

такие ракеты сейчас разрабатывают и ставят на боевое дежурство другие страны, помимо США и России".

"Проблемы, связанные с этими ракетами, имеют непосредственное отношение к Восточной Азии, - отметил генсек. - В сотрудничестве с США хотелось бы обсудить этот вопрос с заинтересованными странами, включая Россию и Китай".

Газета Asahi накануне писала, что окончательное прекращение действия этого документа приведет к размещению новых американских ракет в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и может поставить Японию, на территории которой есть военные базы США, в центр противостояния Вашингтона и Пекина. Издание отметило, что договор был сдерживающим фактором для США, в то время как Китай без препятствий наращивал число своих ракет средней дальности.

Издание пишет, что если в конечном итоге договор полностью прекратит существование, то

Соединенные Штаты в течение трех-семи лет развернут на своих базах в АТР новейшие ракеты такого типа.

В первую очередь речь идет об их размещении на принадлежащем США острове Гуам в Тихом океане. Кроме того, считает газета, новые американские ракеты могут также попытаться развернуть в Японии и на Филиппинах.

"Для начала стоит отметить, что в Токио как-то с большим опозданием реагируют на уже свершившиеся изменения в военно-политической обстановке. Решение США о выходе из ДРСМД, по сути дела, уже состоявшийся и неопровержимый факт. И в Японии наконец-то тоже решились продемонстрировать верность в этом вопросе сюзерену - США. Помимо этого, в Токио тем самым подчеркивают верность всем взятым на себя ранее союзническим обязательствам. Ну, и непременно обвинив при этом во всех грехах Россию, хотя все это можно было сделать и раньше, в разгар пропагандистской кампании США по выходу из ДСМД", - рассказал "Газете.Ru" экс заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба генерал-лейтенант Валерий Запаренко.

По мнению собеседника издания, в Японии могут даже не сомневаться, что ракеты средней и меньшей дальности Соединенных Штатов будут развернуты в ближайшее время и на острове Гуам в Тихом океане, и на Филиппинах, да и в самой Японии.

Причем масштабы этого развертывания примут далеко не декларативный характер, а количество поставленных на боевое дежурство ракет будет непременно соответствовать оперативно-стратегическим целям США в регионе.

И подобное решение Вашингтона будет выглядеть понятным и логичным. Гораздо проще и, самое главное, намного дешевле развернуть наземные комплексы ракет средней дальности на перечисленных выше базах, чем иметь на постоянной основе в районах боевой службы атомные подводные лодки и авианосные ударные группы.

Как считает военачальник, Японии бы лучше вспомнить про очевидные нарушения ДРСМД со стороны Соединенных Штатов, которые заключаются в развертывании береговых "Иджисов" в Европе и производстве ракет-мишеней для американских систем ПРО, которые в любой момент могут быть легко переоборудованы в боевые ракеты средней дальности.

Кроме того, по мнению генерала, первоочередную угрозу для Японии представляют не мифические нарушения Россией ДРСМД, а наличие ракет такого класса у Китая и КНДР. Валерий Запаренко в этой связи напоминает, что

ракеты средней дальности составляют на текущий момент основу ракетно-ядерного потенциала Китая и насчитывают более двух тысяч развернутых носителей.

К этому стоит добавить и крылатые ракеты средней дальности наземного базирования, имеющиеся у Поднебесной. К тому же практически все специалисты сходятся во мнении, что эти цифры занижены и на самом деле ракет средней дальности у Китая гораздо больше.

"Что касается возможного подключения Китая к переговорам по РСМД, то это весьма малореальное мероприятие, по большей части это "дум прекрасное стремление" японского руководства", - пояснил "Газете.Ru" заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

По словам собеседника издания, в этом случае к переговорам с Китаем надо обязательно подключать Индию. А Нью-Дели невозможно вовлекать в этот процесс без связки с Пакистаном. Кроме того, к подобным консультациям надо обязательно подключать и других обладателей ракет средней дальности, в частности, Иран. А Иран невозможно привлечь даже к консультациям без учета Израиля. Иными словами,

усадить за круглый стол переговоров по РСМД всех его необходимых участников, включая и Северную Корею - очень трудно.

К тому же, подчеркивает собеседник издания, абсолютно неясно, как при таком составе участников будут работать какие-либо контрольные органы, наблюдающие за ходом выполнения достигнутых соглашений. Особенно это касается Китая. Чтобы представить работу каких-либо иностранных миссий, осуществляющих мониторинг производства (либо уничтожения) носителей средней и меньшей дальности в глубинных районах Поднебесной, надо иметь на сегодня очень большое воображение.

Поэтому желание президента США собрать всех обладателей ракет средней и меньшей дальности в "большой и красивой комнате" и обсудить с ними новый договор об ограничении (уничтожении) оружия этого класса тоже выглядит пока не более чем военно-политическими мечтаниями, считает Константин Макиенко. Слишком разнонаправленные интересы в сфере национальной безопасности имеют сегодня Китай, Индия, Пакистан, КНДР и Иран с Израилем.

Что касается России, полагает генерал Валерий Запаренко, то после выхода Москвы из ДРСМД какого-либо масштабного развертывания и последующего усиления группировки носителей средней дальности в границах ответственности Восточного военного округа ожидать, по всей видимости, не стоит. Если и будет происходить перевооружение ракетных бригад Ракетных войск и артиллерии ВВО на новую технику, то оно будет осуществляться в пределах существующей штатной численности и в плановом порядке, предусмотренном документами строительства и развития Вооруженных сил. Формирования новых частей и соединений РВ и ВВО при этом, скорее всего, не будет.

Отдел "Армия"