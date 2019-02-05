Svenska Dagbladet (Швеция): зачем СССР построил Царь-бомбу — самую большую в мире

В теории человек может взорвать все, что угодно. Но какая бомба была самой большой в мире? Эта сомнительная честь принадлежит советской водородной бомбе мощностью примерно в 50 мегатонн, пишет «Свенска дагбладет». У проекта было кодовое название «Иван», но в мире он стал известен как «Царь-бомба». К счастью для человечества, ее взорвали не на войне.

Какая бомба самая большая в мире? Ведь атомные бомбы, упавшие на Хиросиму с Нагасаки, довольно быстро сместили с трона в рейтинге лидеров по силе разрушения, и в теории сейчас человек может взорвать практически все, что угодно. Но какая бомба стала самой большой из взорвавшихся в реальности?

Эта сомнительная честь принадлежит советской водородной бомбе мощностью примерно в 50 мегатонн в тротиловом эквиваленте. Она взорвалась 30 октября 1961 года на острове Северный архипелага Новая Земля в Северном Ледовитом океане. Одним из ее создателей был Андрей Сахаров, который позднее стал выступать против всей концепции ядерного оружия.

У проекта было кодовое название "Иван", но бомба стала известна под именем "Царь-бомбы", которое ей сначала дали на Западе, а потом оно прижилось и в России.

Инициатором этого взрывоопасного проекта был Никита Хрущев, который отдал приказ о строительстве бомбы в начале июля 1961 года, проинструктировав исполнителей, что бомба должна быть готова к взрыву к началу 22 съезда партии в конце октября.

Бомба была настолько велика, что у самолета, с которого ее планировалось сбросить, пришлось снять люки с бомбоотсека, а также убрать фюзеляжные топливные баки. Сразу же после взрыва поднялось грибообразное облако 64 километра в высоту и от 30 до 40 километров в ширину.

Производить бомбы для настоящей войны по образцу "Царь-бомбы" никто никогда не собирался. В противном случае это значило бы, что Хрущев отдает приказ к началу подготовки конца человечества. Скорее речь шла о психологической войне, направленной в первую очередь против США.

Неслучайно строительство бомбы совпало с возведением Берлинской стены, а через год после этого случился Карибский кризис. Сверхдержавы вступили в необычайно горячий период холодной войны.

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Дик Харрисон (Dick Harrison)