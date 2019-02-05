Войти
05.02.2019
ИноСМИ

Svenska Dagbladet (Швеция): зачем СССР построил Царь-бомбу — самую большую в мире

634
0
0
Копия термоядерной "Царь-бомбы"
Копия термоядерной "Царь-бомбы" доставлена в Москву.
Источник изображения: © РИА Новости, Михаил Воскресенский

В теории человек может взорвать все, что угодно. Но какая бомба была самой большой в мире? Эта сомнительная честь принадлежит советской водородной бомбе мощностью примерно в 50 мегатонн, пишет «Свенска дагбладет». У проекта было кодовое название «Иван», но в мире он стал известен как «Царь-бомба». К счастью для человечества, ее взорвали не на войне.


Какая бомба самая большая в мире? Ведь атомные бомбы, упавшие на Хиросиму с Нагасаки, довольно быстро сместили с трона в рейтинге лидеров по силе разрушения, и в теории сейчас человек может взорвать практически все, что угодно. Но какая бомба стала самой большой из взорвавшихся в реальности?

Эта сомнительная честь принадлежит советской водородной бомбе мощностью примерно в 50 мегатонн в тротиловом эквиваленте. Она взорвалась 30 октября 1961 года на острове Северный архипелага Новая Земля в Северном Ледовитом океане. Одним из ее создателей был Андрей Сахаров, который позднее стал выступать против всей концепции ядерного оружия.

У проекта было кодовое название "Иван", но бомба стала известна под именем "Царь-бомбы", которое ей сначала дали на Западе, а потом оно прижилось и в России.

Инициатором этого взрывоопасного проекта был Никита Хрущев, который отдал приказ о строительстве бомбы в начале июля 1961 года, проинструктировав исполнителей, что бомба должна быть готова к взрыву к началу 22 съезда партии в конце октября.

Бомба была настолько велика, что у самолета, с которого ее планировалось сбросить, пришлось снять люки с бомбоотсека, а также убрать фюзеляжные топливные баки. Сразу же после взрыва поднялось грибообразное облако 64 километра в высоту и от 30 до 40 километров в ширину.

Производить бомбы для настоящей войны по образцу "Царь-бомбы" никто никогда не собирался. В противном случае это значило бы, что Хрущев отдает приказ к началу подготовки конца человечества. Скорее речь шла о психологической войне, направленной в первую очередь против США.

Неслучайно строительство бомбы совпало с возведением Берлинской стены, а через год после этого случился Карибский кризис. Сверхдержавы вступили в необычайно горячий период холодной войны.

Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ.


Дик Харрисон (Dick Harrison)

04.02.2019
Права на данный материал
принадлежат ИноСМИ
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
США
Швеция
Проекты
Ядерный щит
ЯО
Похожие новости
27.11.2017
Минск продолжает оправдываться, у Москвы "всё под контролем"
27.04.2017
Российские военные обсудили влияние действий Запада на мировую безопасность
23.05.2016
Запад пугает ядерной войной
01.08.2014
Армия Ирана — самая эклектичная в мире
17.03.2010
Старые бомбы - новые проблемы
10.06.2009
Здравствуй, оружие!
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 05.02 17:10
  • 48
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 05.02 16:55
  • 8
"Роскосмос" заявил о нехватке импортной электроники в космической отрасли
  • 05.02 16:21
  • 225
Источник: стратегический подводный беспилотник "Посейдон" получит скорость более 200 км/ч
  • 05.02 15:51
  • 18
Пока Россия говорит, чего добьется в космосе через 30 лет, Китай уже сделал
  • 05.02 15:50
  • 14
Проверенных в Сирии роботов берут на вооружение
  • 05.02 14:33
  • 3
Выходят на орбиту
  • 05.02 14:25
  • 6
Серова уверена, что женщины в космосе способны работать наравне с мужчинами
  • 05.02 14:23
  • 3
Концерн "Калашников" начал производство водолазной и патрульной версии катера БК-16
  • 05.02 14:12
  • 3
Угасание польской "оборонки" без мудрого советского руководства
  • 05.02 13:40
  • 5
Чем грозит миру демонтаж системы ядерного сдерживания
  • 05.02 13:40
  • 2
В России создадут аналог противотанкового комплекса Javelin
  • 05.02 13:31
  • 2
На космическом дроне могут "обкатывать" новые технологии, считает эксперт
  • 05.02 13:28
  • 30
Гражданский сверхзвуковой самолёт может быть спроектирован к 2026 году
  • 05.02 13:04
  • 1
Япония сожалеет в связи с прекращением действия ДРСМД - правительство
  • 05.02 12:13
  • 1
Россия уломала Европу на скрепу для "Фрегата"