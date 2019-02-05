The National Interest (США): у единственного авианосца России серьезные неприятности

В последнее время «Адмирала Кузнецова» постиг целый ряд неудач: крушение самолетов, повреждение палубы из-за падения многотонного крана. Добавьте к этому, говорится в статье, существенные затраты на ремонт и содержание единственного российского авианосца. Почему же Россия не расстается с планами по его модернизации, и какие варианты действий существуют для введения корабля в строй? И вообще нужны ли России авианосцы? Об этом рассуждает военный обозреватель «Нэшнл интерест».

Действительно ли Москве нужен авианосец?

От крушения двух военных самолетов в течение всего двух недель и до огромных буксиров, которые неотступно следуют за ним повсюду, - последние несколько лет оказались не слишком благополучными для единственного стареющего авианосца России.

Недавно 70-тонный кран повредил корпус и полетную палубу "Адмирала Кузнецова", а плавучий док ПД-50 затонул в результате аварии. Авария плавучего дока ПД-50 вызвала новую волну рассуждений касательно будущего "Адмирала Кузнецова". Хотя Кремль настаивает на том, что крупномасштабный ремонт и модернизация авианосца завершится в 2020 году, как и было запланировано, многие обозреватели относятся к этим заявлениям скептически.

Можно ли спасти "Адмирала Кузнецова", и стоит ли его спасать, учитывая колоссальные затраты на его ремонт и содержание? У Москвы есть несколько вариантов действий.

В ноябре 2018 года Кремль объявил о том, что плавучий док ПД-50 будет поднят, однако с этим связано множество технических и финансовых проблем. Как сообщают российские СМИ со ссылкой на источники, "знакомые с ситуацией", оба крана ПД-50 безвозвратно потеряны, и российским инженерам придется решать множество сложных задач. Как только плавучий док поднимут, инженерам придется либо идти на риск и ремонтировать его на воде, либо запускать дорогостоящий и длительный процесс перемещения его на берег. Ремонт ПД-50 займет как минимум полгода, и в процессе инженеры, вероятнее всего, столкнутся с множеством непредвиденных трудностей, обычно сопутствующих подобным масштабным мероприятиям.

Другой вариант действий - продолжить ремонт при помощи другого сухого дока, однако пока неясно, есть ли у России подходящая замена для затонувшего ПД-50. Находящийся в Новороссийске ПД-190 казался одним из наиболее подходящих вариантов, но, в конечном итоге, от этой идеи отказались, сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

Еще до возникновения дополнительных расходов на ремонт пробоины, которую в корпусе "Адмирала Кузнецова" оставил упавший кран, российские и западные аналитики поднимали вопрос о том, можно ли модернизировать стареющую платформу авианосца таким образом, чтобы это было рентабельно.

В какой момент "глубокий ремонт", включая установку новых турбин и котельных систем, электроники, новых орудий и систем коммуникации, становится настолько глубоким, что с финансовой точки зрения гораздо разумнее просто начать строительство нового авианосца на более современной и надежной платформе. Российские СМИ сообщили о вероятности того, что к концу 2030 года российский флот получит новый класс атомных авианосцев, однако пока подробности этого плана остаются неизвестными.

В отсутствие подходящих вариантов внутри России единственный способ спасти "Адмирала Кузнецова" - поставить его на ремонт в сухом доке в другой стране. Однако, несмотря на некоторые переговоры по этому вопросу, остается неясным, действительно ли Китай - самый вероятный кандидат для выполнения ремонтных работ - всерьез рассматривает возможность реализации этого проекта.

В ситуации с "Адмиралом Кузнецовым" все же есть один положительный момент. У российских вооруженных сил появилась возможность пересмотреть свои стратегические приоритеты: действительно ли им нужен авианосец?

Россия во всех своих ипостасях всегда была сухопутной державой, имеющей совершенно иной набор военных приоритетов по сравнению с такой морской державой, как США. Если ВМС США создавались с целью проецировать силу по всему миру, то советский, а теперь и российский флот призван в первую очередь защищать протяженные границы России. Советский Союз никогда не считал своим приоритетом строительство тяжелого авианосца, поскольку, в соответствии с его военной стратегией, он попросту был ему не нужен.

Как продемонстрировали крейсеры типа "Слава" и "Киров", русские в большей степени заинтересованы в том, чтобы найти способы уничтожить американские авианосцы, нежели построить собственные. Даже "Адмирал Кузнецов" был построен не для того, чтобы проецировать силу России в далеких уголках планеты, а в качестве боевой платформы для противостояния американским авианосцам.

Учитывая количество статей расходов на оборону, требующих внимания российских властей, Кремлю придется решить, можно ли более рационально потратить те ресурсы, которые необходимы на ремонт авианосца, ставшего не более чем символом престижа.

Марк Эпископос - автор журнала The National Interest, младший научный сотрудник Центра национальных интересов и аспирант Американского университета.

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