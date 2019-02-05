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05.02.2019
ИноСМИ

9news (Австралия): новое русское оружие вызывает у противника рвоту

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Репетиция парада ВМФ в Кронштадте
Репетиция парада ВМФ в Кронштадте.
Источник изображения: © РИА Новости, Александр Гальперин

На двух российских военных кораблях установлено оружие, вызывающее галлюцинации и рвоту у экипажей противника. Станция визуально-оптических помех «Филин» 5 P-42 — футуристическое устройство, ослепляющее противника и вызывающее у него недомогание и неспособность определить цель, отмечается в материале.


Два передовых фрегата ВМФ России - "Адмирал Горшков" и "Адмирал Касатонов" - оснащены системой "Филин", сообщает агентство РИА Новости. Станция с помощью светового излучения способна подавлять в ночное время каналы наблюдения и прицеливания противника.

"Филин" также способен "эффективно подавлять" приборы ночного видения, лазерные дальномеры и системы обнаружения дальности для противотанковых ракет с расстояния до пяти километров, сообщает производитель "Росэлектроника" (Ruselectornics).

Систему тестировали добровольцы, ведя огонь из штурмовых и снайперских винтовок, а также из пулеметов по целям, защищенным "Филином". Все они испытывали трудности с прицеливанием, потому что не могли увидеть цель.

Воздействие оружия также сказалось и на физическом состоянии добровольцев. Сорок пять процентов из них сообщили о головокружении, тошноте и дезориентации. 20 процентов добровольцев испытали эффект "пятна света, которое плавало перед глазами".

"Адмирал Горшков" и "Адмирал Касатонов" - корабли, входящие в состав Северного флота России. Ожидается, что еще два военных корабля, которые в настоящее время строятся, также будут оснащены этими системами.

Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ.


Ричард Вуд (Richard Wood)

04.02.2019
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принадлежат ИноСМИ
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Оригинал публикации
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Страны
Австpалия
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
Компании
Росэлектроника
Проекты
22350
СФ
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