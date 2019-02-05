Прообразом "Авангарда" может быть советский ракетоплан БОР

Среди новейших российских разработок оружия наибольший ажиотаж в СМИ вызвал гиперзвуковой проект "Авангард". С большой долей вероятности можно сказать, что для Пентагона он стал огромным сюрпризом, и о реальных характеристиках гиперзвукового стратегического ракетного комплекса им до сих пор мало что известно. Поэтому Пентагон всячески пытается делать вбросы в СМИ о том, что данный комплекс - это всего лишь блеф. При этом в военном ведомстве США прекрасно понимают, что речь идёт о реальном российском оружии.

В чём может быть секрет новейшего комплекса?

В Советском Союзе существовало огромное количество разработок, которые так не были реализованы из-за различных технических сложностей или в связи с прекращением существования самого СССР.

Одной из них является разработка проекта "Спираль". Этот проект позже стал отцом куда более известного "Бурана". Только предназначение "Спирали" было совсем не мирным: этот корабль должен был стать частью реальных "звездных войн".

Спустя три недели после вывода на орбиту первого искусственного спутника Земли, США задумались об ответе. Но США не хотели запускать просто спутник, речь шла уже о создании боевого космолёта. Проект X-20 Dyna-Soar разрабатывался как космический перехватчик, разведчик и бомбардировщик. В его задачи входило: ведение разведки, уничтожение спутников противника и, совершая "нырки" в атмосферу, нанесение бомбовых ударов по целям на Земле, с возможностью применения ядерного оружия. Звучит как фантастика, но...

Руководство СССР дало задачу разработать аналогичный проект боевого космолёта. Проект получил название "Спираль". Вывод на орбиту должен был осуществлять гиперзвуковой самолёт–разгонщик и ракетная ступень. Посадка планировалась в режиме обычного самолета.

Задача была поставлена конструкторскому бюро ОКБ-155 Артема Микояна. Руководителем проекта "Спираль" был назначен Глеб Лозино-Лозинский.

В то время компьютерные технологи были несовершенны, по понятным причинам, и многие решения приходилось искать в других сферах, тратя большое количество времени. Большую проблему представлял спуск комплекса и преодоление плотных слоёв атмосферы. В 1960-х годах было сложно управлять спуском, при котором поток воздуха касается только защищенных зон. Глеб Лозино-Лозинский предложил оснастить космолёт складными крыльями. И в тот момент, когда при спуске с орбиты скорость становилась максимальной, треугольные крылья автоматически складывались и подставляли "под удар" носовую часть и днище, которые были хорошо защищены.

Космолет в планах должен был выполняться по схеме корпуса с затупленной треугольной формой оперения.

Кто-то из разработчиков неожиданно произнес: "Вот это лапоть!" Так и прозвали космолёт "Лаптем".

С 1969 года в рамках проекта производились запуски суборбитальных аппаратов-БОР (беспилотный орбитальный ракетоплан).

Модификации аппаратов БОР были выполнены в масштабе 1:3. Но, к сожалению, из семи запусков полностью успешными оказались только два. В 1973 году был расформирован отдел отряда космонавтов, работавший по проекту "Спираль", по причине закрытия самого проекта.

В 1976 министерство обороны СССР утвердило новый проект создания многоразовой космической системы, а проект "Спираль" сочли морально устаревшим.

Сегодня многие специалисты считают, что проект авиационно-космической системы "Спираль" не забыт, и идея разработки новой гиперзвуковой ракеты "Авангард" пришла именно оттуда.